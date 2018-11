El actor Luis Tosar descubre su estrella en el Paseo de la Fama

El Paseo de la Fama cumple su mayoría de edad con la estrella que se le ha concedido al actor gallego Luis Tosar. El Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) otorga este reconocimiento al intérprete por su trayectoria y por el rodaje de dos películas en la provincia como son El Niño y Toro.

“Qué los sueños se hagan realidad y siempre en Almería”, ese es el mensaje que quiso dejar el homenajeado en la dedicatoria de su fotografía tras la rueda de prensa que dio en el Patio de Luces de Diputación Provincial.

Luis Tosar desfiló por el Paseo de la Fama y no dudó en hacerse fotografías con cada uno de los presentes que se lo pidieron. El actor se mostró emocionado por descubrir la primera estrella de su trayectoria profesional.

El actor recordó que “empecé a conocer el mundo a través del cine, lugares muy exóticos y muy lejanos. Ahí, empecé a forjar la idea de formar parte del mundo del cine. La vida te va llevando y dando sorpresas de todo tipo. Fui descubriendo muchas cosas. En esos tiempos, muchos de aquellos lugares que no había conocido a través del cine estaban más cerca de lo que pensaba”.

Para Tosar, recibir este homenaje es muy especial porque "he crecido con el cine de Segio Leone, Franco Nero, Elli Wallach… Me gusta y es referencial para mi. He podido rodar en los mismos escenarios que esa gente ha rodado, después he recibido este homenaje. He podido entrar en mi propio sueño” y se ha convertido de “carne y hueso. Nunca hubiera imaginado tener una estrella. El plantel de gente que la tiene es realmente increíble. Es una gran sensación, cumplir un sueño y cerrarlo. Soy una persona muy afortunada por las cosas que he podido hacer. Me dedico a lo que más me gusta en el mundo y me rodeo de gente maravillosa”.

El actor ha recordado lo que aportaron las localizaciones almerienses en sus largometrajes: “Son dos películas de corte muy diferente. La oportunidad de rodar en el Cabo de Gata con El Niño nos daba la posibilidad de grabar todas las escenas de acción. Es complejo encontrar el lugar adecuado. Rodar fuera de temporada alta fue una gozada”.

Por otro lado, el rodaje de la película Toro se grabó en Las Salinas. “Sirvió como respiro para la historia. Coincidió temporalmente en ese momento de frenada. Después nos íbamos a Galicia. Fue muy mágico para todos. Esa paz que tenía que respirar la historia en ese momento también lo respiraba el lugar y el equipo. Le tengo especial cariño a esta película y a Almería. Significó mucho. La relación con la mujer con la que comparto mi vida comenzó en ese rodaje”.