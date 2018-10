Norberto Reina, king del triatlón de día y de noche, acaba la prueba ultraman non stop

No hay día, ni noches. Muchos kilómetros y un límite de 36 horas. El deportista Norberto Reina superó un nuevo reto en su trayectoria deportiva, el primer ultraman non stop que se ha celebrado en Puebla de Alcocer en Badajoz.

Es la primera vez que se celebra esta prueba y Reina ha sido el primer almeriense que se ha colado en esta cita: "Los resultados han sido bastante buenos he quedado en octava posición en un tiempo de 34 horas y media. De los 20 participantes, hubo seis retirados, y solo 11 entramos en las 36 horas".

En los momentos más difíciles de la prueba, el almeriense tenía claro su objetivo: "Me visualizaba llegando a meta con el cartel que le dedico a mi madre y eso me dio buenas sensaciones para poder terminarla".

Durante las 34 horas de recorrido, el triatleta recuerda que hubo un momento crítico: "En el kilómetro 260 de bici, ya metidos en la madrugada, me empezó a doler la rodilla. Es algo que no me había pasado en otra prueba, al ser una situación nueva, pensé que no podría acabar, pero tire de cabeza y aguanté el dolor durante muchos kilómetros. El tramo de bici lo hice en 19 horas y media, cuando empecé a correr se pasó el dolor".

Reina destaca dos momentos duros en la prueba: "El primero fue el calor que hizo en la carrera a pie. Estuve a punto de desmayarme, pero gracias a mi equipo de apoyo, que supieron reaccionar a tiempo mojándome la cabeza, me recuperé al instante. El segundo, llegando a meta. Había que subir a un castillo donde había un kilómetro con pendientes del 23% que me dio ganas de vomitar y tuve que subir con ese malestar".

El deportista señala que aunque en este tipo de pruebas, "mi especialidad es la carrera a pie, lo que mejor se me dio fue la natación. Hice un tiempazo de 3 horas y 7 minutos".

Reina realiza una declaración de intenciones para formar parte de esta carrera en próximas ediciones: "Seguro que repetiré. Lo que no sé si lo haré en la segunda edición porque para el año que viene quiero tener otro hijo y ya depende de esto".

El triatleta ya tiene las próximas citas apuntadas en las que mostrará su resistencia y capacidad: "Tengo previsto correr el medio ironman de Cabo de Gata y la ultramaratón de la costa de Almería, y para el año que viene el Ultraman de Motril y el Ironman de Vitoria".