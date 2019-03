De costalero de la Virgen de la Merced a convertirse en Míster Almería

Licenciado en Derecho, orgulloso de Almería y costalero de la Virgen de la Merced de la Cofradía del Prendimiento, Daniel Romero será el encargado de representar a Almería a nivel nacional en el certamen de belleza Míster Internacional.

Con 24 años, 1,80 metros de altura y 72 kilos, el joven ha comenzado en este mundo de casualidad: “Fue algo muy curioso. Yo trabajo para Congresur en lo que va saliendo, como azafato, protocolo, o carga y descarga. Estaba trabajando en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar y me encontré con el organizador y me propuso si quería presentarme por Almería al Míster Internacional España, que es el certamen de toda la vida”.

En un primer momento, Romero se mostró reacio ante la posibilidad de presentarse al certamen: “Me repetía una y otra vez que no valía para eso. No me presenté al primer casting y surgió una oportunidad en El Ejido y dije, ¿por qué no?”.

Tras un primer casting en el que fue seleccionado, el modelo decidió poner toda la carne en el asador: “Cuando empiezo algo, lo termino. Mi objetivo es pelear y hacerlo lo mejor posible”.

El certamen nacional se celebrará en Villanueva de la Jara (Cuenca) desde el 30 de junio al 6 de julio, día en el que se celebra la gala para elegir al más guapo de España. El almeriense asegura que entre sus compañeros de certamen “hay gente de mucho nivel, todos destacan en algo”. Aunque Romero apunta que está trabajando porque “me encuentro con más motivación y ánimos. La gente de mi alrededor me apoya muchísimo”.

Sobre sus puntos fuertes, el almeriense destaca “mi saber estar, elegancia a la hora de desfilar, mi desparpajo y que no tengo complejos, que es algo muy importante para concursar”. A la hora de resaltar lo que más le puede perjudicar , Romero dice que “al ser tan competitivo, me puede crear ansiedad. Es una gran responsabilidad representar a Almería, y con la posibilidad de ir al Internacional. Los nervios siempre pueden jugar una mala pasada”.

El modelo viajará a Cuenca con buenas expectativas: “La esperanza es lo último que se pierde. Estoy motivado. La belleza es subjetiva y cada jurado puede tener su opinión”.

Daniel Romero está trabajando en todos los sentidos: “He aumentado la asiduidad con la que voy al gimnasio, con un entrenamiento más duro, dieta... pero no solo hay que obsesionarse con el físico. Estoy perfeccionando mi forma de desfilar con desfiles que me salen gracias a la Agencia de Moda de El Ejido de Lucas del Hierro. Conchi Samper también me está ayudando”.

Entre las distintas pruebas que realizará en el certamen una de las más especiales será la del traje regional: “Carlos Sánchez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, me va a facilitar el traje auténtico de Almería”.