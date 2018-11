Los almerienses diseñan su ciudad

Una ciudad con menos barreras y más integradora son los objetivos del vector Diversidad e Inclusión, presidido por María del Mar Esparza. La Escuela Municipal de Música de Almería acogió la jornada Almería 2030: hacia la normalización social, que sirvió para inaugurar el trabajo en este sector.

Este vector es uno de los ocho en los que se divide el plan estratégico para mejorar distintos aspectos de la ciudad: Movilidad e infraestructuras de comunicación, Agroindustria y bioindustria, Cultura y turismo sostenible, Economía azul, Innovación y Smart City, Empleo y educación, Diversidad e inclusión social y lucha contra el cambio climático.

La presidenta del vector aseguró que el objetivo de estas jornadas es que "tengamos una Almería sostenible, segura, que vaya hacia la normalización y, principalmente, que los agentes de cambio social se unan para poder conseguir el objetivo que nos trae. Le damos las gracias al Ayuntamiento de Almería que nos ha puesto esta herramienta con objeto de aunar voluntades".

El alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se mostró feliz por la respuesta de la sociedad almeriense a la llamada del Ayuntamiento, de la oficina del Plan estratégico y del vector. "Nos encontramos en la fase de diagnóstico y e s muy importante contar con la opinión de los profesionales, expertos, y de aquellos almerienses que viven a pie de calle Almería, y aquellos que la

viven de manera diferente, para que esa diversidad no sea un motivo que nos separe, que nos divida o nos reste derechos a nadie".

Para Esparza, uno de los mayores problemas siempre ha sido la falta de participación, "de no buscar un proyecto particular. Si no hay sinergias, no hay inclusión. En estas jornadas queremos que se trabajen todas las áreas dentro de la diversidad, que nos cuenten su realidad".

La presidenta del vector explicó que algunos de los temas que se tratan son "la educación, la discapacidad y las barreras universales, la pobreza en los barrios marginales... Si Almería es rica es en diversidad, por lo que hay que tener en cuenta a los colectivos".

La jornada se celebró en dos partes donde se habló sobre emprendedores en pro de la cohesión social y ética y diversidad. Los asistentes pudieron intervenir y posteriormente también entablaron una conversación con sus distintos intereses con un vino español.

Ya son más de 200 personas las que conforman parte de los ocho vectores, pero el alcalde no dudó en animar a que los almerienses participen y se animen a construir una Almería mejor. Fernández-Pacheco aseguró que "la Almería del futuro no va a ser la que quiera el alcalde o los políticos, sino los almerienses".

Fernández-Pacheco se mostró orgulloso del trabajo que se está realizando: "Hacéis un trabajo importantísimo y sois vosotros quienes debéis liderar las políticas sociales del Ayuntamiento".