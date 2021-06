Un hombre al que toda su vida le han llamado Paquitico y siempre lo ha aceptado con su mejor son-risa demuestra que es persona sencilla, cercana y cordial a pesar de tener un currículum futbolístico envidiable.

–Aquí me traes un papel con el nombre de once equipos.

–Sí, son los equipos en los que he jugado a lo largo de mis 20 años de futbolista: San Quintín, At. Baleares, Plus Ultra, Hispania, Almería, Melilla (estos tres en Tercera), Pavía, At. Macael, Baza, Berja y Adra, los últimos de Regional Preferente. Pero entonces no existía la 2ªB y en 3ª había equipos como Jaén, Linares, Córdoba, Huelva, Cádiz, los filiales de Sevilla y Betis... Era casi una Segunda división.

–Pues tres años jugaste tú en esa categoría...

–Ascendimos con el Hispania en una eliminatoria inolvidable contra el Torredonjimeno. Perdimos allí 4-1 y ganamos en La Falange 5-0. Aquello fue apoteósico. Bueno, pues jugué un año con el Hispania pero me quiso el Almería y el presidente dejó que me fuera. Pero en el Almería no nos pagaban. Entonces, Matías Pérez me recuperó y me fui cedido al Melilla una temporada.

–Leo los primeros equipos en que jugaste y me recuerda la trayectoria de Juan Rojas.

–Es que empezamos juntos, Santi Mnez. Cabrejas, Juan Rojas y yo. Éramos compañeros en el Instituto y comenzamos los tres. Participábamos en campeonatos escolares y ganábamos de calle. Teníamos un equipo estupendo y disfrutábamos jugando.

"Jugué en once equipos de Regional y 3ª, y fui secretario técnico de la UDA tras su nacimiento”

–Pero aquellos campos de Tercera no eran los de ahora...

–¡Uf! Había campos donde era preferible no ganar porque había palos. Recuerdo un Adra-Estepona que teníamos que ganar para promocionar. Sabíamos que al árbitro le gustaba el pulpo de La Isla. Terminaba el partido y no marcábamos y un espectador dio un grito: "¡Árbitro! ¿quieres acabar en La Isla o en el barranco?" Se me acercó y me dijo: "Mete un gol como sea que te lo doy". Y en un córner metí el puño y marqué. En La Isla nos enteramos que era su último partido.

–20 años de jugador...

–Sí, me retiré con 35 años tras haber jugado en los campos de tierra de media Andalucía.

–Y del campo a los despachos.

–Cabrejas y Rojas tiraron de mí para conseguir la fusión entre el Poli y el CF y, cuando lo logramos me nombraron secretario técnico de la Unión. El presidente era Rogelio Hidalgo, todo un caballero con quien me entendí enseguida. Me dijo: "Paquitico tengo 80 millones para gastar; no quiero que te pases, que a los jugadores hay que pagarles el día 1". Hice un equipo con jugadores de Almería y subimos el primer año.

–Te recuerdo en el banquillo con Casuco...

–Sí, quería que estuviera allí como delegado de equipo. Nos subió a 2ª. Luego vino Paco Flores, un hombre que sabía muchísimo de fútbol pero tenía un carácter difícil. Hizo un gran equipo pero la gloria del ascenso a 1ª no se la llevó él sino Emery, un hombre que ha tenido mucha suerte en el mundo del fútbol.

–Imagino que el fútbol no te habrá hecho rico...

–Mira, entonces un sueldo medio de un futbolista era de 5.000 pts. Pero yo siempre he trabajado como funcionario de Fomento y por ahí me venían los ingresos.