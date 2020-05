Las hermandades de la provincia ya caminan hacia un Rocío diferente

Las cuatro hermandades rocieras de la provincia almeriense, las dos filiales de Almería y Garrucha y las no filiales de Roquetas de Mar y El Ejido ya caminan en este Rocío de 2020, que será muy distinto al resto. Y es que este mes de mayo, tras 133 años, no habrá Romería de Pentecostés. Fue en 1887 la última vez que los romeros y devotos no pudieron encontrarse con la Blanca Paloma por una epidemia de cólera morbo asiático que azotó al país.

Sin embargo, como ya ocurriese en Semana Santa o en las recientes Cruces de Mayo, las corporaciones rocieras no han querido que la fecha pase sin más y, aunque la Virgen del Rocío permanecerá en Almonte hasta mayo de 2021, han organizado diversos actos y actividades para mayor gloria de la Reina de las Marismas y de este tiempo que llevará hasta Pentecostés.

La más antigua de las hermandades rocieras de la provincia, la de Almería, ha organizado distintas actividades para estos días. Además de los concursos de dibujo y de oraciones, que siguen abiertos hasta la finalización de la Romería, la corporación ha realizado distintas balconeras con la imagen del Simpecado y el año de fundación (1986). Estas balconeras, que han podido ser adquiridas durante estos días en la Casa de Hermandad, están siendo colgadas durante estos días en los balcones de la ciudad, de la provincia e incluso de fuera de esta, en destinos como Granada o Lorca, para recordar de forma especial esta Romería. La hermandad subirá este sábado una galería con todas las instantáneas que ha recopilado en señal de agradecimiento por este gesto de cariño y devoción.

El 17 de mayo habría tenido su salida de carretas la corporación del levante y este sábado habría hecho lo propio la hermandad capitalina

Junto a esto, la corporación capitalina publicará también desde este sábado, día en el que habría tenido lugar su salida de carretas, una serie de vídeos de distintos hermanos relatando sus experiencias y vivencias personales durante cada romería pasada. Además, la hermandad ha rescatado distintos vídeos antiguos, desde la fundación de la misma hasta nuestros días, que también irá publicando en su canal de Youtube a lo largo de estas jornadas. De igual modo, su coro rociero ha recopilado también distintas actuaciones y sevillanas para subir cada jornada una de ellas a las Redes Sociales de la corporación. Todo ello, cuentan desde el propio seno de la hermandad, lo harán con el hashtag “AlmeríasueñaRocío”.

En el levante almeriense, la Hermandad del Rocío de Garrucha tenía que haber hecho su salida de carretas el pasado 17 de mayo. “Hoy 17 de mayo, nuestra Hermandad de Garrucha tenía prevista su salida oficial, la Virgen del Rocío hoy recorrería las calles de Garrucha entronizada en su carreta blanca de nuevo. Nuestros pasos hoy se echarán al camino, muchas eran la ilusiones puestas en esta romería 2020, pero nos toca seguir soñando un nuevo camino, una nueva romería junto a la Madre de Dios”, indicaron desde la corporación ese citado día. Durante toda la jornada subieron vídeos y fotografías de su salida de carretas del pasado año recordando esos momentos tan especiales, más aun si cabe en 2019 ya que fue la primera vez que esta corporación acudió como hermandad filial a la aldea almonteña.

Además, la hermandad lanzó hace unos días, como también hizo la de Almería, el cartel de este Pentecostés 2020 inusual pero no por ello menos importante. El mismo ha sido realizado por Domingo Lajarín Gallego. Se trata de una obra pictórica que muestra a la Santísima Virgen del Rocío, con corona de flores y ráfagas de plata teniendo como eje central de la obra el Espíritu Santo que derrama su gracia sobre la Virgen y los apóstoles. Además, la hermandad levantina abrió, hace unos días, una campaña solidaria para recaudar dinero y destinarlo a la compra de material sanitario y alimentos para paliar esta crisis. Misma iniciativa ha realizado la Hermandad de Almería, que tras recaudar algo más de 2.000 euros, ha destinado estos alimentos y materiales al Comedor Social La Milagrosa, Comunidad Terapéutica La Milagrosa y a Cáritas parroquial.

La Hermandad del Rocío de El Ejido, por su parte, celebró recientemente un Solemne Triduo distinto, como han hecho el resto de hermandades, y de forma virtual a través de sus Redes Sociales. También esta corporación del poniente ha realizado su cartel para este Pentecostés, compuesto por Fran Hernández. La Hermandad de Roquetas de Mar, por último, está retransmitiendo todas las Salves de la Matriz, desde Almonte, a través de Onda Roquetas. Estos días, además, presentarán también su cartel de Pentecostés 2020, obra del pintor sevillano Fran Cantos, además de realizar el Solemne Triduo los días 29,30 y 31 de mayo. La noche del domingo al Lunes de Pentecostés, de igual modo, la corporación roquetera realizará un Rosario.

La provincia de Almería huele a Rocío y, aunque de forma distinta, no se olvidará de este Lunes de Pentecostés tan marcado y señalado en la agenda de todos los rocieros y tampoco de su bendita Madre del Rocío.