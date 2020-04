El lado oscuro de John Lennon en Almería

La estancia de John Lennon en Almería tiene su fondo más oscuro en un incidente que se trató de ocultar y del que se ha hablado poco. En 1966 John Lennon estuvo varias semanas en Almería rodando la película How i won the war’ bajo la dirección de Richard Lester. Durante su estancia en nuestra provincia compuso su mítica canción Strawberry fields forever. Una anécdota cuentan la gente más cercana al músico, pero fue mucho más que una anécdota para la protagonista de esta historia.

La primera esposa de Lennon, la desaparecida Cynthia, que le acompañó en parte del rodaje de la película en uno de aquellos días del otoño recién estrenado, conducía un Seat 1500 y se vio implicada en un accidente.

El vehículo salía de la casa que el artista ocupaba en la playa de El Zapillo cuando atropelló a un ciclista. Aquel muchacho era Enrique Medina Barceló, que regresaba a casa después de acabar su jornada de trabajo en una obra en construcción, uno de los primeros edificios, por no decir el primero, de los que se levantaron en esa zona de la costa almeriense.

El coche a la altura de la carretera de Sierra Alhamilla arrolló la bicicleta y Enrique Medina quedó gravemente herido tendido en el suelo. La esposa de Lennon iba acompañada de un periodista extranjero de nombre Kirklan y se bajó del coche asustada por lo sucedido.

Cynthia se acercó al joven mientras exclamaba en un español chapurreado “no tocar”. El herido quedó allí hasta que pasó un Seat 600 cuyo conductor llevó a Enrique hasta la Casa de Socorro en la calle Alcalde Muñoz. El accidente dejó a Medina con el fémur destrozado, y las secuelas le están acompañando de por vida.

En el año 1972 fue llamado a filas y destinado al Sahara, pero al no pasar las pruebas de aptitud del Tribunal Médico, a causa de las secuelas que presentaba quedó exento del cumplimiento del servicio militar. El coche del atropello era alquilado y no el Rolls Royce particular de Lennon con el que también se paseó por Almería conducido por un fornido conductor de raza negra a su vez guardaespaldas del músico.