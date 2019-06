'La Llamada' se hace grande en El Ejido

Cada persona siente llamadas diversas en la vida y ese sentir es lo que quieren mostrar Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) con su musical La Llamada que se representa mañana y el sábado en el Auditorio Municipal a las 21:30 y 20:30 horas, respectivamente, con la presencia de intérpretes como Nerea Rodríguez, Lucía Gil, Roko, Mar Abascal y Richard Collins-Moore.

Javier Calvo apuntó que esta primera parada es muy especial: “Estamos muy contentos de venir a El Ejido para hacer nuestro primer bolo de la gira. Desde 2013 no salimos de Madrid, y la gira es un momento muy emocionante para las compañías de teatro porque tenemos sensación de comunidad, descubrimos plazas nuevas, convivimos… Es muy bonito ver una obra tan familiar como La llamada porque todo el mundo está presente”. Para el codirector, es muy especial visitar la provincia: “Me he criado en Águilas y estar en Almería me encanta porque me siento cerca de mis raíces”.

Por su parte, Javier Ambrossi explicó la gran evolución del musical en estos años: “Desde que se estrenó en 2013 han cambiado muchísimas cosas en nuestra vida, en la de todas las actrices que han formado parte del reparto, pero también en la propia función. Empezamos con una función autoproducida, que nos costó muy poco, casi cero. Y que ha ido creciendo porque le gusta la gente. Es una obra que es de la gente”.

El codirector asegura que será un espectáculo con todas las letras: “Ahora en esta gira tenemos la oportunidad de presentar una nueva escenografía y el musical demuestra que se ha hecho mayor. La gente va a ver una función que tiene ese espíritu underground y punky todavía, pero que está a la altura de cualquier musical. Tiene esa naturalidad y esa cosa rara, que mezcla géneros y es para todo tipo de público. Aquí empezamos una nueva etapa de gran producción”.

Incorporación de cantantes

Esta gira también incluye una singularidad especial: “Es el primer reparto que son cantantes y actrices. Empezamos con Macarena, Anna Castillo, Belén…, que no son cantantes y las obligamos a hacerlo. Es un espectáculo de primer nivel. Las canciones nunca han sonado mejor”, dice Ambrossi.

En este sentido, Calvo destaca que “después de 6 años en cartel con llenos en el Teatro Lara nos estrenamos en El Ejido más grandes que nunca. La Llamada no para de crecer. Es lo más grande que hemos podido hacer hasta la fecha”.

El codirector adelanta que “cuando canta Nerea Si esto es fe se cae el teatro” y por esto invita al público que descubran “qué pasa en La llamada que en Madrid es lleno todos los días y que no para de crecer. Argentina, República, Dominicana, Chile, México… Hemos llegado a un millón de espectadores”.

Ambrossi explica que el motivo de la gira es “para la gente que no puede venir a Madrid o por tiempo. Es un momento de subidón, tiene un mensaje importante de respeto a la diversidad, libertad y comprensión”.

Es una obra de teatro para toda la familia donde “cada personaje siente una llamada diferente y cada uno elige con la que se identifica”, dice Calvo. Ambrossi defiende que “es un fenómeno que tienes que descubrir. Es una obra sobre el respeto, donde se van a encontrar más un Disney underground que un musical de Broadway” y resume muy brevemente el musical: “Es un campamento de verano donde hay monjas y niñas. En una crisis aparece Dios”.

Calvo concluye con una serie de promesas para el público: “Que se preparen para bailar, reír y llorar de emoción. Es una historia de primeros amores, que se experimentan de dos formas muy distintas”.

Los interesados todavía están a tiempo de adquirir su entrada bien en el Auditorio, de 8:30 horas a 14:30, hasta el viernes; de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a jueves; o bien dos horas antes del espectáculo en la taquilla del Auditorio, si quedasen entradas.