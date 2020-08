Un pregón cargado de nostalgia y de amor incondicional hacia la Patrona

“Cuando mi padre se desplazaba en una Vespa por la ciudad y yo iba con él y al pasar por la Plaza del Santuario decía: ‘vamos a entrar a ver a la Virgen del Mar’; cuando mis abuelos paternos, siendo yo niño, me traían a oír misa a la Patrona; cuando mi madre que me enseñó a leer, ya que fue mi primera maestra, me enseñó también a rezarle a la Virgen. Durante mis 35 años de matrimonio, mi fe y devoción han aumentado gracias también a mi mujer, Carmen Pilar, y esperamos que esta fe a la Virgen se la hayamos transmitido a mi hija Carmen”, recordó el orador del XXIX Pregón en honor a la Santísima Virgen del Mar, Juan Antonio Pérez, que fue presentado por Juan Diego Linares Vera.

El pregonero comenzó con la figura de la Virgen María destacando entre sus virtudes: Amor incondicional, Reina de esperanza, ideal de Santidad y auxilio de los Cristianos.

Posteriormente, aprovechó para recordar la aparición en Torregarcía de la Virgen del Mar. Uno de los capítulos gloriosos que quiso destacar Pérez es el patronazgo de su Santísima: “Desde su llegada a nuestra ciudad en el año de 1502, poco a poco iba calando en el corazón de los almerienses al devoción al a Virgen del Mar. En el siglo XVII, comienza a aparecer en las Actas de la Catedral y a final de este siglo, el cabildo de la Catedral la consideraba declarada Patrona de la Ciudad”.

El pregonero aseguró que la decisión de hacerla Patrona no fue de “curas y políticos”, sino que “los fieles católicos, con su voto, contribuyeron a esta proclamación; así en 1805, tanto en la ciudad de Almería como en Huércal y Viator se llevan a cabo las elecciones para el Patronazgo de la Virgen del Mar. Se celebran por primera vez de forma oficial las Fiestas Patronales e 30 de agosto de 1807”.

Otro de los capítulos de interés del pregón fue el relato de las destrucción del Santuario en la Guerra Civil. Pero después del pasado donde la guerra estuvo presente durante unos años, llegó el momento de la Coronación de la Virgen del Mar. El alcalde Emilio Pérez Manzuco inició este proceso “gracias a un grupo de personas que recibió en el despacho de la Alcaldía, con fines religiosos y caritativos”. Ellos fueron los que le aportaron esta idea. Manuel del Águila y José Padilla crean letra y música para el Himno de la Coronación. También habló sobre la Romería y la procesión.

Pero Juan Antonio Pérez aprovechó para pedirle a la Virgen: “Protege a toda la ciudad y a todos los barrios de Almería. Fomenta en las nuevas generaciones el amor y la devoción a la Virgen, porque esto hace a las personas más libres y solidarias”.