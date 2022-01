Clipeo y Broquel, escudos de Ramiro Arnedo frente a ceniza

Ramiro Arnedo ha encontrado en Clipeo y Broquel los mejores aliados para Menes para resistir al oídio o ceniza. Los nuevos pimientos california hacen honor a su nombre. Ambos casos provienen de escudos, el primero de clípeo, un escudo de forma circular y abombada usado en la Antigüedad clásica; el segundo, tal cual, en distintas sus acepciones, escudo pequeño de madera o corcho, escudo o defensa. De características similares, su clave está en la fecha de plante.

Esta semana, en la finca de la familia Fernández localizada en Las Norias (El Ejido), la casa de semillas ha mostrado sus nuevas variedades de california. Entrar en este invernadero es un espectáculo, más con la disposición de la plantas, arqueadas en sus extremos, que lucen como pasillos vegetales cubiertos, donde el rojo brillante destaca sobre el verde, y con las bolsitas de bichitos auxiliares salpicadas para combatir las plagas. José Luis Márquez, responsable de desarrollo en Ramiro Arnedo, explica que los dos nuevos tipos de pimiento llegan para complementar en fechas a Menes, la otra variedad comercial de la compañía resistente a ceniza y que ya está consolidada en el mercado. Broquel es idóneo para fechas más tempranas, así en la primera quincena de julio, más o menos del 5 al 15 de julio, mientras Clipeo cierra el calendario siendo su fecha óptima de puesta del 20 de julio hasta el 5 de agosto; por su lado, Menes ocuparía los días centrales de julio. “Las características son muy parecidas porque al final lo que buscas en un california homogeneidad”, detalla Márquez. Así tanto Clipeo como Broquel ofrecen un fruto parejo, con cascos bien formados, un color rojo brillante y poco destrío. Con plantas vigorosas, pero abiertas, no muy forrajeras y fuertes de raíz; los frutos tienen buena pared, son firmes, no presentan microcraking, tampoco hay señales de silvering o plateado en el pimiento, no rajan ni hacen pico. Son variedades de calidad y productivas y es que, como señala el responsable de Ramiro Arnedo, si en la fase de desarrollo hubiera habido indicios de que esto no sería así hubieran sido descartadas en dicho momento.

Para Clipeo y Broquel este será su primer año en el mercado, pero ya tienen cinco o seis años de vida, de ellos unos cuatro años de desarrollo en los que han destacado sobre otras variedades propuestas por sus rasgos, tanto como los ya mencionados como por su buena conservación.

Luego será la estrategia de cada agricultor la que marque los tiempos de cosecha. En esta línea, las dos nuevas variedades de Ramiro Arnedo también da facilidades, “tienen buen recorrido, incluso con el pimiento muy aguantado tienes fruto de calidad arriba”. Márquez destaca que se pueden verdear perfectamente. Todo esto posibilita al productor jugar con los tiempos y arriesgar más o menos según sus intereses y los precios de comercialización.

Si alguien pude dar una opinión sobre Clipeo y Broquel desde el punto de vista del agricultor es Enrique Fernández, uno de los propietarios de la finca donde se han mostrado las nuevas variedades. Como sus protocolos establecen están puestas desde julio. Fernández apunta que en esta zona de la provincia almeriense, el clima es muy complicado, “se pasa de mucho calor a mucho frío y estos pimientos me han gustado porque cuajan muy fácil”. En su área, Las Norias, no cualquier pimiento se adapta, según expone, sin embargo las novedades de Ramiro Arnedo cuajan de forma escalonada y, “son muy fuerte de raíz, no se me va ninguna mata y los frutos tienen muy buen calibre”. La familia Fernández ha probado con unas 2.000 semillas, en los líneos que no he tocado rondarán los nueve kilos. Respecto a otras variedades que he puesto anteriormente la diferencia radica en las otras no cuajaban por el calor y al entrar el frío la planta se quedaba parada”.