Estudiantes de cuatro continentes visitan la agricultura regenerativa de Los Vélez

No sólo de la agricultura intensiva bajo invernadero vive Almería. Existen otros modelos en la provincia que la escuela de negocios ‘International School of Agri Management’ (ISAM) quiere enseñar a sus alumnos, para que dispongan de una visión 360 grados del sector, a la vez que se integra en su compromiso de promocionar la agricultura de la provincia en todo el mundo, gracias a que los estudiantes del Master in International Agribusiness Management (MIAM 2022) proceden de cuatro continentes.

Por este motivo, esta semana han organizado una visita al Norte de la provincia, a la Comarca de Los Vélez, para profundizar en la agricultura regenerativa de suelo y paisaje, “con un manejo agrícola que mejora la salud de los suelos, realiza un uso sostenible del agua y mejora la biodiversidad. Un modelo que también pone en valor la gastronomía tradicional de la zona y su patrimonio natural, cultural, histórico, agrario y humano”, destaca el presidente de ISAM, Germán Fernández.

Los alumnos, que forman parte de master MIAM, han realizado una inmersión en un modelo que contribuye al desarrollo sostenible del territorio a través de la restauración del paisaje, la agricultura regenerativa, la recuperación y conservación de especies autóctonas y la gastronomía de la Comarca de Los Vélez.

Visita a tres empresas

En concreto, han conocido la agricultura extensiva ecológica de cultivos leñosos (almendros, pistachos y olivos, entre otros), visitando la Finca El Ciruelo, el vivero extensivo Crisara y la cooperativa Sabina Milenaria.

El viaje comenzó en la Finca El Ciruelo, en Chirivel, donde su propietaria Santiaga Sánchez, enseñó la producción de almendro ecológico, cultivado con técnicas regenerativas en una superficie de 54 hectáreas. Ahí desayunaron productos hechos en la propia finca, como por ejemplo el aceite ecológico o el paté de cordero ecológico.

Posteriormente, recorrieron el vivero de Crisara, donde Carmen Román, directora general, y Rosario Cano, la subdirectora, explicaron el ‘know how’ de este vivero al aire libre, de 20 hectáreas y con 1,2 millones de árboles preparados para plantar. También, en una presentación, compartieron cómo ha nacido y evolucionado la empresa, y el modelo de producción de los productos biofertilizantes y bioestimulantes.

La inmersión en el agroturismo del Norte de la provincia continuó durante la comida, donde degustaron ‘Migas con remojón’. Por último, visitaron la cooperativa ‘Sabina Milenaria’, también de Chirivel, con cultivos de almendra, cereal y uva, y ahí las explicaciones se centraron en el proceso de producción de la uva, con técnicas regenerativas en el suelo y paisaje.

ISAM es una escuela de negocios que nace, desde un conocimiento del sector agrícola y sus cadenas de valor, como la primera Escuela de Negocios Internacional orientada a cubrir las necesidades formativas presentes y futuras del sector de los agronegocios a nivel mundial. Situada en Almería, uno de los principales hubs agrícolas del mundo, aprovecha su situación geográfica para ofrecer masters internacionales en agronegocios. Cuenta con la colaboración académica de Rennes School of Business, un claustro de profesores compuesto por expertos en la materia y un consejo asesor con referentes de la agroalimentación internacional.

Germán Fernández explica que “hemos disfrutado con una agricultura muy vinculada con el territorio, cuya producción ayuda a que la población se asiente en estos espacios naturales, es sostenible y, por eso, entre todos debemos promocionarla”