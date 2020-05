Jesús Barranco director general de Alhóndiga La Unión, comparte algunas de sus reflexiones durante esta crisis generada por la COVID-19 a través del espacio ‘Compartiendo experiencias’, promovido por la Fundación Almeriense para la Excelencia Empresarial (FAEEM). “Nos ha enseñado la importancia de adaptarse a los cambios y saber gestionar situaciones de crisis”, algo que, a su parecer, no ha sabido hacer España que, teniendo conocimiento de la expansión del virus en China, no tomó las medidas suficientes para frenar esta situación. Barranco también pone de relieve cómo China ha salido reforzada incluso abasteciendo de material como mascarillas al resto del mundo. Además de las víctimas y familias rotas, el responsable de la Unión hace referencia a un “mercado hecho trizas y posiblemente será así hasta que no salga una vacuna eficaz”. Barranco también plantea una serie de cuestiones que deja esta crisis: ¿Cuál será la primera nación en sacar esa vacuna y cómo actuará este país respecto a la distribución de la misma? En este sentido hace referencia a la situación del Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) o al populismo como el llevado a cabo por Trump con su America first, “¿quién sabe si no habrá un ‘vacuna first’?” Esta situación va a requerir que todos los que estén en puestos de toma de decisiones tengan mayor capacidad analítica, sean capaces de hacer diagnósticos e intentar aprender de los errores de no saber anticiparse a las situaciones, dice Barranco quien expone lo que se avecina: “El FMI (Fondo Monetario Internacional) ya prevé un desplome de la riqueza del 3% a nivel mundial y en Europa del 7,5% y en España del 8%. Unido a lo anterior habrá que tener en cuenta quién va a entrar a comprar en estos mercados que están destrozados?, ¿será China?, ¿será capaz Europa y España de proteger tejidos económicos estratégicos como puede ser la salud o el agroalimentario?”.

De acuerdo a la reflexión del director de la firma almeriense, en España el 30% de la población activa ya ha recibido algún tipo de prestación social y ahora habrá que ver que valoración hace el Estado con un ratio de deuda frente a PIB que, según el FMI, llegará al 113%. “El Estado debería dar medidas de flexibilidad, aplazar los pago a autónomos y empresas, rebajar la fiscalidad... y, sin embargo, lo que está es acordando medidas de rentas mínimas y es posible que suban impuestos a grandes empresas y fortunas, se intervengan impuestos de donaciones y sucesiones... y esto llevará a una paralización de inversiones y de la transmisión de patrimonio”.

“¿Por qué no puede ser el señor Isla de Inditex nuestra cabeza visible que lidere el nuevo propósito?”

Como relata Barranco, el Gobierno habla de movilizar dinero no de inyectarlo. “España tiene el gasto público más elevado de Europa y esta crisis ha demostrado que no estaba precisamente en nuestra sanidad. Es el momento de toma de decisiones; a corto plazo necesitamos de grandes gestores que ayuden a la reconstrucción del país, generando resultados que den esperanzas, requerirán de capacidad para generar recursos tangibles e intangibles pero, sobre todo, humanos”.

Para el director general de La Unión es el momento del liderazgo, se necesitará de personas que no sólo tengan poder, sino auctoritas, “estamos en una situación en que no sobrevive el más fuerte sino el que mejor se adapte a los cambios. Italia ya ha emprendido el camino hacia ello y ha dado la batuta del país al ex CEO Vodafone, si hemos copiado mucho a Italia ¿por qué no puede ser el señor Isla de Inditex nuestra cabeza visible o alguien de reconocida experiencia el que lidere el nuevo propósito”. De acuerdo a las palabras de Jesús Barranco, estos líderes también tienen que representar la ética y los valores y señala ejemplos como el de Inditex o Mercadona o el cocinero José Andrés, “y cada uno debe hacerlo en su ámbito. El mejor compromiso con la sociedad es ser generador de empleo y riqueza”. La Unión prosigue este camino, “estamos intentando ser un medio activo, no sólo con la donación de alimentos al Banco de Alimentos o al Hospital Torrecárdenas, sino que hemos aumentado un 20% el salario base de nuestros trabajadores garantizando el suministro a la distribución, a pesar de que nuestros costes se han elevado y estamos sufriendo una pérdida de rentabilidad”.

El director general de Alhóndiga La Unión lo tiene claro: “Es tiempo de que los líderes tengan ética y valores, sino estaremos en un tiempo de tiranos y no de líderes”.