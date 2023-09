Temporeros: Hoy en la uva, mañana en la pera y pasado en la naranja

De forma temporal fuera del sector agrícola, sabe que antes o después volverá a pisar la tierra cultivada. “Nunca me cierro las puertas. Ahora no sé cuándo, pero volveré allí en unos meses”, dice en su primera semana de trabajo en las placas solares. Dada su experiencia en distintos sectores, Emilio tiene bagaje para reconocer que aunque la agricultura le gusta, es muy sacrificada. “La agricultura me gusta, ya trabajaba en ella en Rumanía, pero es verdad que es muy dura. Quizás la construcción me guste más o trabajar con placas solares, como lo estoy haciendo ahora”, asegura. Pero de entre los más duro está el trabajo que implica el invernadero: “Echar plástico es lo más duro en lo que he trabajo, hay que cortar alambre, colocar los plásticos, tirar de ellos... Acabas muy cansado”.

El rumano Emilio Dracota , amable, divertido y trabajador, estuvo el pasado mes de septiembre trabajando en la cuadrilla que limpiaba las viñas de Bodegas Prefer . Veinte años ya por los campos de toda España , recogiendo todo tipo de productos hortofrutícolas. “En la uva, que fue donde nos conocimos, estuve dos días. Ahora me he venido a Cáceres a trabajar en las placas solares tras haber echado plásticos en los invernaderos”, comenta por teléfono el rumano, que no se lo piensa cuando tiene que coger el coche y plantarse en cualquier rincón de España del que le llamen para trabajar: “He trabajado en la naranja, pera, ciruela, cereza... además de echar plásticos en Roquetas, San Isidro, Campohermoso ...”.

Emilio, un rumano ‘culé’ que lleva 20 años en España

Un grupo de cinco temporeros trabajaba el pasado mes de septiembre en la recogida de uvas en Bodegas Prefer. Entre ellos destacaba Emilio, que cantaba el himno del FC Barcelona mientras arrancaba los racimos de las viñas.

Su buen uso del español denotaba que lleva mucho tiempo ya trabajando en nuestros país. Ni corto ni perezoso se acercó para mostrar sus tatuajes, haciendo una corta parada en sus labores en la vendimia: “Mirad mis tatuajes”, decía enseñando el escudo azulgrana en su brazo y el nombre del conjunto culé.

Emilio es un incondicional del Fútbol Club Barcelona, es la pasión que le permite mantener la ilusión en las duras y largas horas de trabajo que tiene en el campo. Aunque en su tierra era hinca del Dinamo de Bucarest, le encandiló la forma de jugar que tenía el equipo con Johan Cruyff y cambió los colores rojiblancos por los azulgranas.

“Me hice del Barcelona sin decirme nadie nada”, apunta Emilio que tiene un auténtico museo en su casa. Camisetas, gorras, bufandas, banderas... Todo tipo de insignias del equipo de sus sueños, que le acompañan cuando tiene que salir de Tabernas y marcharse a trabajar a otros lugares como, en esta ocasión, Cáceres: “Siempre me llevo alguna cosa, además de los tatuajes que me acompañan. A ver si saco tiempo esta temporada y puedo ver algún partido, recuerdo que lo vi en Almería en 2008, vaya equipazo que teníamos entonces, tío. No nos ganaba nadie”.

Rumano de nacimiento, Emilio es un almeriense más. Hace más de veinte años que salió de su patria para llegar a otra que necesitaba [y sigue necesitando] mano de obra en sectores como los que él trabaja. “Estoy muy a gusto en este país, en España vivimos bien. Cuando salí de mi país le dije a mi familia que no sabía cuando iba a volver y, de momento, no he podido hacerlo”, dice este rumano que conoce bien el sector agrícola, puesto que ya lo habría trabajado en su tierra. “Allí tenemos también mucha agricultura, pero es diferente a la de aquí. Rumanía es un país mucho más húmedo, llueve mucho más, no tenemos invernaderos. Yo he trabajado en cultivos de patatas, de trigo, de cereal...”.

De momento, los próximos cinco meses Emilio Dracota seguirá en Cáceres trabajando con las placas solares. No sabe cuándo volverá a Tabernas, piensa que para diciembre para luego volver y terminar el trabajo que aún le reste entre manos. Aunque la agricultura es sacrificada, sabe que ahí siempre tiene un sueldo. “No es lo que más me gusta, por su dureza, pero nunca digo que no volveré a trabajar. Ya veremos el futuro”.