La Universidad de Granada premia al Grupo Beyond Seeds por su contribución a la transferencia de conocimiento

El grupo almeriense Beyond Seeds ha recibido un nuevo reconocimiento, en esta ocasión, por parte de la Universidad de Granada (UGR), que le ha concedido uno de sus XXII Premios del Consejo Social, correspondientes a la convocatoria de 2023, por su contribución a la transferencia de conocimiento, así como por sus actividades desarrolladas conjuntamente con la UGR.

Así lo ha comunicado la propia UGR, tras la reunión del Pleno de su Consejo Social, celebrada el pasado 21 de diciembre, que ha tenido en cuenta la labor que está desarrollando Beyond Seeds y que contribuye a favorecer la proyección social de la Universidad de Granada mediante la aplicación práctica del conocimiento expresada en procesos de transferencia, innovación, contratos de investigación, emprendimiento, así como a través de actividades de difusión de la ciencia, técnica y cultura, principalmente.

Para el Grupo Beyond Seeds, “este reconocimiento supone la culminación a más de siete años de trabajo e investigación público-privada en colaboración con la Universidad de Granada, un periodo en el que se han formado nuevos doctores, se han abierto nuevas líneas de investigación utilizando como base las semillas en el ámbito de la salud, para la prevención del cáncer y el síndrome metabólico, que han tenido un resultado exitoso, con el desarrollo de seis patentes, de las que dos están llevando a cabo trabajos preclínicos y utilizando nanofármacos, y se han desarrollado nutracéuticos de nueva generación para la prevención del síndrome metabólico, que han culminado con la puesta en marcha de startups como Nanointec, que es una de las pocas empresas de nanotecnología de Europa que utiliza nanopartículas para su uso en biomedicina y en agroalimentación”, destaca el presidente de Beyond Seeds, Francisco Bermúdez. “Esto es una motivación más para mantener esta estrecha collaboración público-privada entre la UGR y el Grupo Beyond Seeds, que consideramos fundamental para el interés general de la sociedad”, añade Bermúdez.

En estos XXII Premios del Consejo Social de la UGR, cuya ceremonia de entrega se ha celebrado ayer en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de Granada, acompañan a Beyond Seeds los siguientes galardonados: con el Premio a la trayectoria de jóvenes investigadores, los doctores Pompeyo Gabriel Ortega Lozano, del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades; y Trinidad Montero Vílchez, del Área de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura; el Departamento de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica de la UGR, por sus actividades o potencial de transferencia de conocimiento a empresas o instituciones; el Instituto de Astrofísica de Andalucía, por sus acciones en el ámbito de la internacionalización estratégica orientadas al desarrollo de la Universidad de Granada, o del tejido social y productivo de Granada; y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, por sus actuaciones en ámbitos sociales o de buenas prácticas sociales.

Galardones recibidos

El grupo biotecnológico Beyond Seeds y la Fundación Cellbitec destacan por su inquietud en la búsqueda de usos alternativos para las semillas, sumada a la capacidad para articular alianzas con empresas y entidades referentes, entre ellas, el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Granada, el CIB Margarita Salas-CSIC, la Corporación Tecnológica de Andalucía, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) y la Universidad de Almería, entre otras.

Fruto de estas alianzas estratégicas, en 2023, CaixaBank ha concedido a la Fundación Cellbitec y su grupo biotecnológico Beyond Seeds uno de sus ‘Premios Solidarios’ por su generosidad y labor solidaria, cuya labor altruista genera un impacto positivo en la sociedad. Asimismo, Cellbitec ha recibido el Premio Ícaro Prácticas de Emprendimiento, por cubrir el mayor número de prácticas curriculares en la modalidad de emprendimiento durante el curso académico 2022/2023.

Anteriormente, en 2022, la Asociación Española de Científicos otorgó a la Fundación Cellbitec una Placa de Honor en la categoría de entidades y empresas por su compromiso con la innovación y la investigación, su apuesta por la colaboración público-privada y su misión enfocada a aportar soluciones innovadoras a algunos de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad actual.

Y, más recientemente, durante la pasada edición de Fruit Logistica, se ha alzado con el Premio a la Innovación 2024 (FLIA, por sus siglas en inglés), por Zucchiolo, la nueva hortaliza que ha desarrollado Beyond Seeds y que comercializa Unica Group, que

cuenta además con un marcado carácter social, ya que el 50% de los beneficios generados por sus ventas se destinan a la investigación en la lucha contra el cáncer de páncreas y las enfermedades degenerativas, a través de la Fundación Cellbitec.

Acerca de Beyond Seeds

Beyond Seeds no es solo un buen eslogan, es una forma de entender la investigación y la innovación, enfocándose hacia algo simple y a la vez mágico. Es el leitmotiv que persigue un grupo de empresas biotecnológicas dedicadas a la investigación científica en el ámbito de las ciencias de la vida:

Seeds4i, por la utilización del ADN de la célula vegetal para generar una nueva generación de plantas.

Bullsoft Solutions, por el uso de la fuente de información que se genera de los datos para desarrollar nueva genética vegetal.

Cellbitec, por la búsqueda dentro de la semilla de moléculas con poder para tratar enfermedades como el cáncer, enfermedades metabólicas y enfermedades neurodegenerativas.

Agrointec, por el uso y aplicación de tecnologías, productos y protocolos que mejoran propiedades de las semillas.

Nanointec, por la aplicación de nanotecnología a la captura y aislamiento de esas moléculas extraídas de la semilla.

La especialización de productos y servicios que ofrece Beyond Seeds, apoyada en las técnicas y la tecnología de vanguardia que posee en sus instalaciones, y articulada a través de su experto equipo humano, la sitúan en una posición privilegiada que va ‘más allá de las semillas’.