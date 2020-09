"Soy de los que piensa que el resultado medioambiental de un territorio está ligado al resultado económico del mismo"

Ingeniero industrial de especialidad en organización, empezó su andadura laboral en el mundo de la piedra natural, encargado de la producción y control de calidad en Cosentino, la multinacional almeriense que produce y distribuye superficies innovadoras para el mundo del diseño y la arquitectura. En esa misma empresa pasó a ser posteriormente encargado de las exportaciones.

Después de trabajar en diferentes entidades, en el Centro Tecnológico de la Piedra, la Agencia Ideas, o creando su propia agencia de consultoría, finalmente entró a formar parte del equipo técnico de la asociación AlVelAl como desarrollador de casos de negocio 4 retornos.

Gerónimo Sánchez conoció la asociación AlVelAl a través de unos amigos del territorio, y hace ahora aproximadamente un año acudió a un encuentro en el municipio almeriense de Purchena donde pudo conocer mejor el trabajo que ésta realiza, comenzando así su relación con la asociación. Gerónimo es una persona a la que le gustan los retos y para él, su trabajo en AlVelAl es un reto que le motiva.

Gerónimo Sánchez “El reto es que la gente tenga suficiente renta y calidad de vida a través de los productos ecológicos y regenerativos”

“Yo nunca he trabajado en algo que fuera fácil, es más, si fuera fácil seguramente no trabajaría en AlVelAl. En estas cosas novedosas el reto es que todo el mundo sepa que es nuevo y que vamos a tener que hacer cosas que no teníamos previstas”. Lo novedoso para él no es el tratar de producir más, sino tratar de añadir más valor al producto y servicio, “el reto es que la gente tenga suficiente renta y calidad de vida comercializando productos ecológicos y regenerativos y olvide otras maneras mas agresivas y no sostenibles de cultivar”. El ingeniero que tiene presente la importancia de la parte económica en el proyecto, señala que “ yo vengo de la parte de negocios, entonces creo que el resultado del territorio dependerá mucho de como el territorio consigue dar valor a sus productos y servicios, es decir, lo que espero es que sea un territorio que comercialice muy bien sus productos y servicios, esto permitirá que los agricultores consigan suficientes beneficios para seguir cuidando y utilizando esa agricultura regenerativa y espacios naturales en el territorio“.

Para este joven ingeniero industrial la clave está en hacer una buena acción de negocios, “consiguiendo un movimiento económico y de negocios donde se consiga crear valor, hará que la sociedad se decline por la agricultura regenerativa y la protección del paisaje por si sola“.