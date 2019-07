"No puedes ser sostenible si no te produces todo tú mismo"

José Pedro es un joven agricultor, padre de familia. Natural de El Contador, este horticultor es un ejemplo de emprendimiento. Entre sus proyectos están la recuperación de la huerta tradicional y la de semillas autóctonas de este territorio.

José Pedro apuesta por la diversificación de cultivos y está totalmente en contra del monocultivo. “Adaptan toda su maquinaria a un cultivo. Luego no tiene precio y se quedan con el monocultivo, con el desgaste de agua que supone para la tierra y el acuífero”.

Este año ha apostado por cuatro variedades de patatas, dos de boniato, tres de pimiento, lechugas y seis variedades de tomate; uno de ellos especialmente cultivado para su posterior secado. Trabaja la venta directa desde su tienda de Chirivel, donde vende sus productos ecológicos y otros de pequeños agricultores de la zona.

“Somos lo que comemos, no una en Instagram. Y aún podemos recuperarlo, tenemos que volver a las cosas de siempre”

Amante de las tradiciones, quiere recuperar la vida sostenible real, la de toda la vida; fabricándose sus propias herramientas “No se puede ser sostenible si no te produces todo y eres lo más autosuficiente posible. Todo el excedente de producción lo vendemos. Nuestro objetivo es llevar un estilo de cultivo y de vida lo más holístico posible. Nuestra forma de vida es el reciclaje y el mínimo de basura posible”.Una sostenibilidad que, entiende no se explica bien, “La sostenibilidad es un esfuerzo personal, no podemos ser sostenibles si no apostamos por el consumo local y arreglamos lo que se nos rompe antes de desecharlo y seguimos produciendo cantidades tremendas de basura”.

Otra de sus preocupaciones es la llamada España vacía “La gente no se da cuenta de lo potencialmente peligroso que es. En el momento en que no haya pequeños agricultores, la tierra puede pasar a grandes latifundios y, con ella, los derechos del agua”. Siendo consciente de que se está perdiendo la sociedad de toda la vida por una vida que no es real. “La gente hoy compra en Mercadona para toda la semana y luego no saben qué cocinar; en lugar de apostar por tu tienda local de confianza que hasta te recomienda recetas. Somos lo que comemos, no una foto de Twitter o Instagram, o un reflejo de Facebook; y aún podemos recuperarlo, tenemos que volver a las cosas de siempre”.

Conoció AlVelAl de casualidad, a través de Cristóbal y su entonces jefe; asistiendo a las primeras reuniones de La Almendrehesa SL. A día de hoy es miembro de la Junta Directiva y lleva AlVelAl allá donde va: “AlVelAl es mi bandera. Allá dónde voy viene conmigo, porque me parece que la filosofía que defiende y las ideas que se barajan son imprescindibles para la vida en este mundo si queremos seguir evolucionando hacia algo que no sea destructivo”.

“La sostenibilidad es un esfuerzo personal, no podemos ser sostenibles si no apostamos por el consumo local”

En cuanto a su participación en la misma: “Estamos intentando hacer una organización que realmente llegue al ecosistema y tenga una resonancia en el medio ambiente, para ello tenemos que hacer una organización lo más horizontal posible”.

Considera que AlVelAl tiene mucho trabajo que hacer en cuanto al pequeño productor, que tiene que ser más cercano “Yo comprendo que estamos empezando y hay que apostar por los grandes cultivos como el almendro, el olivo, la miel o el cordero; pero luego espero y deseo que haya apoyo también para el pequeño productor. Tenemos que volver a creer que lo más sostenible es mucha gente en poca tierra. Es una sociedad que se está quedando atrás y eso no es sostenibilidad, ni es sociedad… y es lo que nos va a llevar a destruir el mundo”.

De aquí a 20 años espera de AlVelAl “que se vuelva a ampliar, porque estamos regenerando la tierra y 20 años es poco. Espero que se han hecho muchas cosas y se amplíen otros 20 años. Espero ver resultados, pero no van a ser escandalosos. Lo que sí espero es que se haya generad un comercio local, que crezcan los pueblos, los negocio y habitantes sostenibles; que crezca la escuela”.