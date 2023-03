‘Onda Escolar’ de Candil Radio abre sus micros a alumnos de 5 años A del CEIP Buenavista de Huércal de Almería

Los alumnos de 5 años A del Colegio de Infantil y Primaria Buenavista de Huércal de Almería se despertaban hoy más ilusionados que en el Día de Reyes y es que les esperaba una jornada lectiva de lo más emocionante. Visitaban la Emisora Municipal de Huércal de Almería Candil Radio, que desde hace 20 años abre sus ondas a todos los estudiantes de la localidad para que cuenten a la sociedad los últimos proyectos en los que han trabajado en las aulas.

Como auténticos periodistas radiofónicos en torno a las 09:30 horas llegaban desde el Colegio Buenavista hasta las instalaciones de la Emisora Municipal huercalense, ubicadas en Cortijo Moreno, para grabar una nueva edición de ‘Onda Escolar’, que se retransmitirá el próximo miércoles, 29 de marzo, en el 87.6 FM a las 12:30 horas.

Nada más llegar a las instalaciones, fotografía de familia, en la que ambas docentes del aula, María del Carmen Castellón y Esperanza Andújar, y guionistas de esta edición del programa, dividían a los alumnos en cinco grupos. A su entrada, la sala de grabación les esperaba y junto a ellos: Lupo, ‘mascota’ de clase que a través de su libro de viajes les acompañaba en esta cita radiofónica y lo hace a lo largo de todo el curso “permitiéndonos a través de este libro, que aunque no habla de las siete maravillas del mundo, sí nos ha servido de hilo conductor para llevar a cabo el proyecto educativo en el que hemos venido trabajando este trimestre, precisamente esas siete joyas, patrimonio de la humanidad, que han aprendido de forma lúdica”, explicaba la tutora del aula y Jefa de Estudios del colegio Buenavista, María del Carmen Castellón.

Así, desde El Coliseo romano, Petra, La Muralla China, el Taj Mahal, el Cristo Redentor, Chichén Itzá y Machu Picchu se han dado a conocer a través de las ondas de este programa ya legendario y donde los pequeños escolares han hablado sobre los distintos países que acogen estos tesoros patrimoniales y sus principales señas de identidad. Aunque no solo eso es lo que la sociedad conocerá el próximo miércoles y es que, en el centro educativo, que este año trabaja a través del proyecto ‘Un cole sostenible’, los pequeños han relatado cómo han llegado a convertirse en auténticos jardineros. El Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, también llamado Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2, alumnos de los distintos ciclos educativos plantaron casi una decena de árboles “en distintos puntos de las instalaciones para concienciar y sensibilizar sobre las emisiones de CO2”, añadía Castellón.

Asimismo, dentro del currículo lectivo de este trimestre, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia también ha jugado un papel muy importe. “Estudiamos a una bióloga marina, Elena Barcala, que trabaja en el Oceanográfico de Murcia y es la encargada de cuidar a las especies marinas del Mar Menor, con lo cual también les explicamos toda la problemática existente en la zona y, de hecho, en los próximos días vamos a realizar una excursión al Acuario de Roquetas de Mar”, apostillaba Esperanza Andújar, una de las profesoras de los alumnos de 5 años A.

Así, aunque no hablaron de todo lo que han realizado sí han resumido lo más destacado y qué mejor forma de hacer que en una emisora de radio que es “un instrumento fundamental para la comunicación y el aprendizaje”, tal y como ha resaltado el director de la Emisora Municipal Candil Radio, Juan Miguel González Román, quien, además de un apasionado de su profesión, ser padre y abuelo, ha recordado que a lo largo del año los micros de la emisora son el instrumento por el que “pasan más de 2.500 alumnos, lo que supone que, en estos 20 años de vida, han sido más de 50.000 las voces participantes”. En esta línea apostillaba que “ver sus caras de emoción, verles crecer y venir cada año, siendo los auténticos protagonistas, independientemente de si son los que mejor o no leen, los que mejor o no vocalizan, ellos son los conductores del programa, y verles, escucharles y compartir este espacio con ellos no tiene precio”.

Este espacio, en el que cada día de la semana tiene cabida un centro educativo, y en el que participan “todos los alumnos, desde los 3 años hasta los 18 años”, matiza el comunicador, es un referente y hoy, son muchos los alumnos que acuden a estas ondas, como años atrás hicieran sus padres dentro de sus actividades escolares.

Asimismo, cabe reseñar que, durante la grabación del programa, tanto el primer edil del municipio, Ismael Torres, quien no ha perdido la oportunidad de compartir experiencias con los pequeños y varias risas, como la concejala de Educación, Almudena Serrano, han acudido a esta cita. Tal y como explicaba la concejala de Educación, “permite a los más jóvenes adentrarse en el mundo de la comunicación, de forma lúdica, así como desarrollar habilidades sociales, a la par que fomenta su creatividad y les invita a la investigación y al trabajo en equipo; y también permite a los oyentes conocer al centro y su actividad”. Por este motivo, “desde el Ayuntamiento cedemos estas instalaciones e invitamos a todos los centros educativos cada año a que participen en esta actividad que es ya una cita consolidada”, apuntaba el alcalde, Ismael Torres.

“Nuestra participación en Onda Escolar, la de la comunidad educativa en general, es un vehículo de información y comunicación para familiares, alumnos y docentes. Nos permite dar a conocer toda lo que se viene trabajando en el centro, sin olvidar lo importante que es, no solo para los padres que emocionados escuchan a sus hijos a través de las ondas, sino de los propios alumnos. Sus caras, lo que sienten al escucharse”, exclamaba sonriente y emocionada Castellón. En esta misma línea, Esperanza Andújar, docente del aula, apostillaba que “esta actividad, además de permitirles salir del centro, con la emoción que supone para ellos, es un que ayuda a reforzar todo lo aprendido en el aula porque tiene un sentimiento de emoción añadido”. Sin duda, una jornada que no olvidarán y que a buen seguro habrán relatado con todo lujo de detalles a sus papis al llegar a casa, pero para escuchar y ver el programa radiofónico, que también es grabado en vídeo, aún tendrán que esperar unos días.