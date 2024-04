Éstas son las exquisitas pizzas de Cosa Nostra, seleccionada entre las 50 mejores de España

Un barrio pequeño como Costacabana tiene una de las mejores pizzerías de toda España: Cosa Nostra. Para concretar un poco más, es la única almeriense que está dentro de la lista que elabora la prestigiosa guía 50 Top Pizza, en colaboración con la cadena de distribución de productos italianos Mammafiore: The Best Independent Pizzerias in Spain 2024.

Al ostentar el honor de ser una de las mejores pizzerías españolas, participará en la Semana de Pizza en España, que se celebra del 11 al 18 de mayo, y el día 16 elaborará un menú degustación, que pronto anunciará en un Instagram y que se podrá degustar previa reserva. "Será un menú con un par de entrantes y varias pizzas especiales y únicas para esa noche. Al ser degustación, no habrá pizzas completas, sino que clientes disfrutarán de una o dos porciones de cada pizza que ofrezcamos, que irán acompañadas de algún cóctel, bien italiano o uno que prepararemos nosotros", dice Marcos Pérez Silva, el joven dueño de la pizzería de Costacabana.

"Será una noche especial, en un ambiente relajado en familia. La pizza, con ingredientes únicos y especiales, será la protagonista de la noche. Será un momento único para nosotros de poder dar rienda suelta a la creatividad y disfrutar de la experiencia que se nos brinda de pertenecer a esta prestigiosa lista con nuestros queridos clientes", indica el almeriense, que califica de "honor" el haber incluido a Cosa Nostra en la guía 50 Top Pizza entre las mejores de España, con apenas un año y media de vida: "Cuando empezamos con este negocio, nunca imaginamos conseguir esto, ni si quiera lo planteábamos. Es, sin duda, el reflejo de mucho trabajo y del apoyo de nuestros clientes. A partir de ahora, es una responsabilidad estar a la altura para mantenernos entre los mejores", asegura Marcos.

Elaborando el menú del día 16

De cara a su participación en la Semana de la Pizza en España, Cosa Nostra se encuentra en estos momentos en plena elaboración. Marcos sólo ha dado unas pinceladas: "Un par de entrantes y unas porciones de pizzas especiales y únicas para la noche". Sin duda, el menú va a merecer la pena. En el día a día, la carta es variada y está cargada de exquisiteces.

Los entrantes son variados y apetitosos (ensalada Cosa Nostra, carpaccio de salmón y solomillo, burrata de cherry...), hay platos al horno tradicionales (parmigiana de berenjena, lasaña bolonesa y canelones), pero los platos estrella de la casa son las pizzas. La Costacabana (con sobrasada, entre otros), Il Gallo Rosso (pastrami de pavo, aguacate...) Cosa Nostra (crema de nueces y parmesano...), Del Cabo (dorada al horno, langostinos...), Dolce Vita (crema de calabaza...), Primavera 125 (salmón, aguacate...) o Mezza Luna (yema de huevo curada en soja y guanciale...) están para chuparse los dedos.

Y para rematar, cualquiera le dice que no a la tarta de queso o la tarta cremosa de chocolate con helado, caseras en ambos casos. Con estos platos, a cada cual más bueno, normal que esta pequeña pizzería de Costacabana, Cosa Nostra, haya sido escogida entre las mejores de España, compitiendo con grandes templos gastronómicos de Madrid, Barcelona o los archipiélagos canario y balear.