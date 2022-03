Un Monopoly de Almería con el Paseo, la Rambla y la Alcazaba

El Monopoly es uno de los juegos de mesa más populares del mundo. Quizás es también el que tiene más versiones diferentes: junior, de multitud de ciudades, de películas, de series... Pero, hasta ahora, no había un Monopoly de Almería.

Por el momento es tan solo un proyecto de clase de Yanira Lao Pérez, una joven estudiante del Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas del IES Almeraya de la capital. Pero con solo publicar una imagen del tablero en Twitter ya le han llovido cientos de mensajes preguntando si existe la posibilidad de comprarlo.

El Monopoly de Almería, o 'Almeripoly', que ha creado esta estudiante de 19 años es un trabajo para la asignatura de Diseño de Productos Turísticos. "Quería hacer algo diferente, que sirva para personas de cualquier edad y con una ruta por las calles de Almería como hilo conductor". Pensó en un juego tipo trivial. Pero tras investigar, se dio cuenta de que no existía ningún Monopoly sobre la ciudad.

Yanira ha diseñado un tablero en el que el jugador recorre las calles más icónicas de Almería: calle de la Reina, el Parque Nicolás Salmerón, Plaza Flores, calle de las Tiendas, la Rambla o el Paseo. Una ruta que va desde el barrio de la Almedina al Paseo, pasando por el puerto y la estación intermodal.

En este Monopoly almeriense tampoco faltan las imágenes de los principales edificios y monumentos de la ciudad, como la Alcazaba, el Mercado Central, el Cable Inglés, el Edificio de las Mariposas, los refugios de la Guerra Civil, la antigua estación de tren, el Pingurucho de la Plaza Vieja y la Catedral.

El juego está pensando al detalle: las calles más caras son la Puerta de Purchena, el Paseo y la Rambla Obispo Orberá. El desafortunado jugador que caiga en ellas tendrá que rascarse el bolsillo.

Un juego de mesa que podría convertirse en realidad

Con este Almeripoly, Yanira Lao ha conseguido una muy buena nota y la enhorabuena de sus compañeros. Además ha llamado la atención en redes sociales: "Solo puse la foto porque me hacía ilusión y quería que la vieran mis amigos; no me esperaba que tuviera esta repercusión"; asegura.

Ahora, el próximo paso es intentar hacer realidad este juego de mesa que seguro que quieren muchos almerienses. "Ya he impreso una versión de prueba en papel, pero estoy mirando para hacerlo bien y poder venderlo en redes sociales", asegura Yanira. Para ello está mirando todos los detalles, como las posibles incompatibilidades por los derechos de la marca.

De cualquier forma, consiga o no desarrollar su proyecto, su idea ya ha triunfado, tanto en clase como en internet.