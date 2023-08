Bar Thyra, un lugar para gente madrugadora

Se cuenta que como se desayuna en Almería, no se desayuna en ningún sitio. Una de las combinaciones más populares de la capital es la tostada de tomate, atún y queso fundido y hay quien dice que las mejores las hacen en el Bar Thyra que se ubica en la calle Hermanos Machado, 18.

De lunes a a sábado este bar abre sus puertas cuando el sol todavía no ha iluminado las calles de Almería, y desde el momento en el que empiezan montar la terraza de veintiuna mesas a las seis y cuarto de la mañana, el establecimiento empieza a llenarse y así se mantiene hasta que llega la hora del cierre.

“Casi siempre estamos llenos. Desde que abrimos hasta que cerramos”, cuenta Javier Cazorla, dueño de Thyra. Y es que durante toda la mañana, este bar se convierte en el lugar favorito para reponer fuerzas de quienes trabajan en la cercanía. A este sitio vienen personas de todas las profesiones, desde limpieza de calles, pasando por funcionarios que trabajan en administraciones cercanas e incluso compañeros de los negocios colindantes. Pero no solo es el lugar favorito de quienes trabajan, sino que también lo es de los estudiantes: “Se nota mucho cuando los chicos están de exámenes. En esa época, la terraza se llena de universitarios que vienen a estudiar a la biblioteca que está aquí al lado”, cuenta Cazorla.

Pese al ajetreo constante de este bar, cabe destacar que Thyra solo sirve desayunos, pero lo hace en cantidades enormes. “Al día podemos llegar a sacar más de 200 desayunos y algunos días podemos incluso llegar a alcanzar los 250”, cuenta el dueño de Thyra. Y no es de extrañar, ya que, además del sabor exquisito de sus tostadas, otro de los principales atractivos de este sitio son sus precios. “Por menos de tres euros el cliente puede tomar un desayuno completo: media tostada con un café. Concretamente, por dos euros con setenta céntimos”.

Su magnífica ubicación, el sabor inigualable de sus tostadas, el increíble precio de sus desayunos hacen de Thyra un lugar muy popular como ya se ha comentado antes. No obstante, manejar la popularidad no siempre es una tarea fácil. El bar cada día recibe un gran flujo de clientes a los que hay que atender casi de forma personalizada, pero eso no es un problema en Thyra, ya que según su dueño, el éxito de su bar radica en el impecable trabajo de la camarera Eli Moreno: “Es una máquina. Hace un trabajo excelente”, dice Javier Cazorla. Además, este es un hecho que constatan los clientes de Thyra, quienes afirman que nunca han tenido que esperar más de 10 minutos para poder saborear su tostada, y que siempre han sido atendidos con una gran sonrisa y simpatía inigualable.