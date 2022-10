El mejor fin de semana para disfrutar de la gamba roja de Garrucha

El Festival de la Gamba Roja vuelve a Garrucha. Tras el parón causado por la pandemia, en los próximos días se celebrará la tercera edición de un evento gastronómico donde el "oro rojo" garruchero es el protagonista. Será desde este viernes día 21 hasta el domingo 23 de octubre, en un fin de semana con una sabrosa oferta que contempla desde tapas especiales elaboradas con productos del mar o la misma gamba, con precios que oscilan entre los 3 y los 3,5 euros, hasta una gigantesca plancha para el último día, por la que pasarán kilos y kilos del preciado marisco garruchero a 5 euros la ración.

El Festival Gastronómico estará ubicado este año en el recinto ferial, en la explanada anexa a la lonja (junto a la escultura gigante de la Virgen del Carmen). Habrá un área de aparcamiento gratuito habilitada en la zona del instituto, que estará conectada con el Paseo Marítimo como epicentro del evento con autobuses lanzadera cortesía de la empresa de transportes Baraza. Asimismo, se ha dispuesto un dispositivo especial de Policía Local y Protección Civil, como diversas actividades de animación, con el fin de que el festival vuelva a convertirse en un reclamo no sólo para los vecinos de la comarca, sino para toda la provincia.

“Lo planteamos no como un evento promocional de la gamba roja, que por sí sola ya ha conseguido nombre y posición en el mercado sobradamente contrastada, sino que más bien es un poco como devolver a la gente la confianza y el cariño con el que han contribuido a generar esa imagen. Y la mejor forma de hacerlo es permitir a todos poder degustar, por un día, este auténtico manjar de la costa de Garrucha a un precio que obviamente no es el del mercado. Así que no es una inversión en promoción, sino en mostrar gratitud a todos los que hablan de la gamba de Garrucha poniéndosela a su alcance”, explica la alcaldesa, María López Cervantes.

Así, desde la una de la tarde del viernes 21 de octubre, y tras el acto institucional que dará por inaugurado el III Festival Gastronómico de la Gamba Roja de Garrucha, abrirá sus puertas la carpa en la que se instalan los estands de los diferentes establecimientos gastronómicos que participan en el recinto ferial. Además, al mismo tiempo que los adultos disfrutan de las diferentes elaboraciones con productos del mar y gambas a precios populares, se ponen en marcha las actividades paralelas para los más pequeños, como la ludoteca, talleres de manualidades y una gran variedad de actividades educativas coordinadas por monitores infantiles.

La jornada se prolongará durante toda la tarde con actuaciones musicales a las 15:00 y las 21:00 horas, de la mano de Apeggio y Los Bombásticos. Y el denominado “tardeo” será la tónica de todo el fin de semana, ya que si el sábado las notas musicales correrán a cargo de DJ Joky y la orquesta El Norte, el domingo el escenario será para Los Lagartos.

Será precisamente en la jornada del domingo cuando tenga lugar el plato fuerte del festival con la plancha gigante en la que gamba roja de Garrucha y sal gorda marina obrarán el mágico efecto de uno de los sabores de Almería más valorados a un precio de 5 euros por ración.