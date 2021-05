AEAT tilda de "puro invento" los 30 millones facturados en asesoramiento por Grupo Abengoa a Elsur

El inspector de Hacienda que elaboró el informe referido al Grupo Abengoa como socio privado de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) de El Ejido y aportado a la macrocausa Poniente ha calificado de "puro invento" la facturación por conceptos Fee y Extra-fee por la que su filial Aygesa cobró de dinero público de las arcas municipales ejidenses casi 30 millones de euros entre 2004 y 2009 y ha afirmado que, del análisis de la documentación, se desprende que la mercantil de la multinacional sevillana "decidía primero cuánto se iba a llevar y después, fabricaba contrato".

"Está claro que es un puro invento y no cabe otra explicación según la lógica", ha trasladado al tiempo que ha remarcado que no se encontró en la investigación "ni rastro" de documentación que acreditase la prestación de esos supuestos servicios de asesoramiento por parte del socio privado a la empresa mixta "ni en soporte digital" en los ordenadores de Elsur intervenidos por la Policía Nacional, "ni tampoco físicamente, en papel".

Ha precisado que el único rastro documental "es lo que llegó en 2012 desde el socio privado, facturas de supuestos trabajos" y ha resumido, a preguntas de la acusación popular ejercida por IU, que Aygesa "recibía beneficios por nada" de Elsur, participada en el restante 30 por ciento por el Ayuntamiento de El Ejido que anualmente pagaba un canon aprobado en pleno, de modo que, "según transcurrían los años se producían espectaculares incrementos de asesoramientos" por parte de Aygesa con el consiguiente aumento de facturación en concepto de Fee y Extra-fee.

En la vigésimo novena sesión de la vista oral que se está celebrando en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, el perito ha desgranado las principales conclusiones del informe bajo el epígrafe Grupo Abengoa, incluido en el total de once aportados en labor de auxilio judicial a la Fiscalía Anticorrupción, y ha explicado que en los ordenadores de la empresa mixta ejidense se localizaron "contratos donde se establecían una serie de asesoramiento por distintas causas que, aunque estaban fechados en enero, aparecían como creados posteriormente, en el mes de noviembre, y con retribuciones distintas".

"Encontramos un documento de 16 de diciembre de 2008 en el que se recoge lo que se ha facturado a lo largo del año; 20 millones de euros en total y, entonces, establece un Fee del 4,2 por ciento de la venta, una cantidad por Extra-fee y otra por Extra-extra-fee hasta cifrar en 3,7 millones de euros el importe a cobrar por Aygesur de Elsur. Luego, hay un supuesto alternativo donde se quita el Extra-Extra-fee y se modifican el resto de cantidades subiendo el porcentaje de Fee al seis por ciento de la venta y sale el mismo importe. Está claro que se inventó el documento en esta fecha para ver cuánto se llevaban", ha explicado.

En este punto, el inspector de Hacienda ha señalado, para ahondar en el ejemplo, que, desde el socio privado "le siguieron dando vueltas" a la cuantía a cobrar de la empresa mixta y ha aludido a otro documento de "20 de enero de 2009 en el que se dice que hay que llegar a una facturación de 3,8 millones de euros".

"No cabe otra explicación según la lógica que la de que Aygesa decide primero cuánto se va a llevar y después fabrica el contrato", ha remarcado para añadir que los acusados en relación al socio privado "se reunían a final de año o primeros de enero y decidían cuánto vamos a facturar por Fee y Extra-fee a Elsur" en una operación que en el informe se define como "ordeñar la vaca del Ayuntamiento de El Ejido".

El perito ha señalado que, por contra, los trabajos de Elsur hacía el socio privado si "están acreditados" documentalmente a través del volcado de ordenadores de la empresa mixta de "manera muy minuciosa y perfectamente detallada hasta en cantidades muy menudas", por lo que, según ha concluido, "tienen toda la apariencia de haber sido realmente hechos".

"En las facturas por supuesto asesoramiento emitidas por Aygesa, con su generalidad y con su indefinición, cabe cualquier cosa, y en los ordenadores no hemos visto nada relacionado con Fee y Extra-fee. Por ese motivo lo primero responde a una realidad y esto no", ha subrayado ante las preguntas de las defensas de lo que en la causa se denomina Grupo Abengoa.

El inspector de Hacienda ha individualizado la "responsabilidad con certeza" en esta práctica ya que "todo se hizo con su consentimiento" y con "participación directa" en los acusados Manuel Caballos, como gerente, en José María Marañón, "quien firma los contratos de 2003 a 2004", y en Antonio Borrero, quien los firma "hasta 2009".

Ha apuntado, asimismo, a Justo Bolaños y Manuel Fernández Heras, "quienes intervienen en el Fee de 2008 con supuestamente miles de horas de trabajo y miles de euros" y ha afirmado que el resto de miembros del Consejo de Administración de Elsur "no tuvieron participación directa" en lo que se refiere a la "elaboración de contratos y facturas".

No obstante, ha matizado que el exalcalde Juan Enciso, como presidente del consejo, y también el exinterventor municipal José Alemán "no tuvieron participación directa, pero no velaron por los intereses generales" como representantes del Ayuntamiento de El Ejido.

La sesión debía haber continuado con la pericial sobre el informe de la AEAT referido a Alemán pero finalmente este se abordará el día 7, por lo que las partes han continuado interrogado sobre los informes referidos a la mercantil Urdial Mariyya y Aguilera Callejón, este último en relación al cuñado de exalcalde y su contratación con el Ayuntamiento ejidese y posteriormente, con Elsur.

INFORMES SOBRE URDIAL MARIYYA Y EL CUÑADO DEL EXALCALDE

Con respecto a Urdial Mariyya, el inspector de Hacienda jefe del equipo de peritos ha afirmado que la documentación encontrada en el ordenador intervenido a quien era el jefe del Área de Obras Públicas y encausado, Agustín Santaella, "evidencia quienes son los administradores de hecho" de la sociedad y quienes la gestionan, "el propio Santaella, el jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas y el director técnico de Elsur" pese a que se usaron "testaferros" para intentar "ocultar el conflicto de intereses".

Ha confirmado que entre 2004 y 2009 el "principal cliente" de Urdial Mariyya fue Elsur, al que "facturó dos millones de euros", así como Clabert Gestión, del acusado Ambrosio Cuevas, y una tercera sociedad "cuya participación mayoritaria era de la propia Elsur".

"Las personas a las que se hacen los pagos son exactamente los mismas personas que trabajaban para el ayuntamiento, pero también hay otros profesionales independientes como arquitectos que no percibían retribuciones del ayuntamiento", ha apuntado para concluir que se facturaba a Elsur "asistencia para trabajos de proyectos municipales que debían haberse realizado en sede del Ayuntamiento y que, al final, acababan realizando los propios funcionarios pero en sede de la sociedad creada a tal efecto, lo que iba encarecía todo el gasto evidentemente".

Más escueta aún ha sido la práctica de la pericial referente al informe sobre Aguilera y Callejón, administrada por Francisco Javier Aguilera. Los expertos de Hacienda han asegurado que para llegar a la conclusión de que podría haber existido "un trato de favor" por ser cuñado del alcalde comprobaron que "la facturación se duplicó" al transitar del Ayuntamiento de El Ejido a Elsur entre 2005 y 2006, y que el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) señaló en los anteriores anteriores cuando facturaba al ayuntamiento "contratos sin publidad, sin concurrencia, y fraccionando el gasto, lo que significa que con este contratista se han incumplido los requisitos normativos".