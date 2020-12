Absuelto un detenido tras una riña en Almería con un policía en una Nochebuena

Los testigos no coinciden en el relato de hechos

Además del testimonio del acusado y el denunciante, también fue posible contar durante la vista oral con la declaración de personas que pudieron ver los hechos. Lo cual no significa que coincidieran en su relato. Un testigo señaló que notó que “olía a alcohol” dicho agente y que no lo vio identificarse como policía, ni “pensó ni dedujo en ningún momento” que pudiese serlo. El fallo indica que conoce al acusado porque es pariente de su mujer. Por otro lado, la esposa del policía ratificó la versión del agente, insistiendo en que mostró la placa y que tuvo que pedir ayuda para que el investigado no siguiera pegándole.