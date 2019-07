Academia de deportistas digitales

Los videojuegos son la industria cultural que mayor volumen de negocio genera en la actualidad. En España generó más de 700 millones de euros en 2017, tiene un crecimiento de entre el 10 % y el 15 % y ha creado cerca de 10.000 puestos de trabajo en el país. En España también hay 2,6 millones de aficionados a los campeonatos de videojuegos (e-Sports) que, sumados a otros 2,9 millones de espectadores ocasionales, generan una audiencia de 5,5 millones de personas, según el Libro Blanco elaborado por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI).

Unas cifras que bastan para hacerse una idea de la importancia que, cada vez más, tiene esta faceta digital en las vidas de los españoles. Y Almería se convierte en punta de lanza de estas nuevas modalidades competitivas con la futura creación de la primera academia de e-Sports de la provincia, uno de los puntos incluidos en el acuerdo rubricado este martes por la empresa almeriense ‘Arcade Bits’ y el equipo ‘Mav3ricks eSports Club’. Una novedosa iniciativa que también innova en el público al que se dirige, en este caso el infantil, al que se destinarán actividades formativas relacionadas con los buenos hábitos en los videojuegos, gamificacion en las aulas, calentamiento previo, etc.

Con este acuerdo, según ha explicado a este periódico Joaquín de la Casa, responsable de ‘Arcade Bits’, el establecimiento ubicado en la avenida del Mediterráneo se convierte además en la primera tienda oficial de un club de e-Sports en Almeria, para vender sus camisetas, polos, equipaciones, etc. Además, ambas partes organizarán de forma conjunta competiciones locales para “captar a jóvenes promesas” y ‘Mav3ricks eSports Club’ asesorará a ‘Arcade Bits’ a la hora de organizar torneos y otras pruebas en los eventos que organice del estilo de la última feria de ocio electrónico ‘XpoBit Battle Royale’, celebrada el pasado mes de marzo en El Ejido.

Joaquín de la Casa, responsable de 'Arcade Bits' y CEO de XpoBit ha proporcionado a este periódico algunas de las claves de este proyecto:

¿Cuándo se pondrá en marcha la academia? ¿Cómo surge esta iniciativa?

Tenemos pensado empezar al mismo tiempo que el resto de escuelas y academias, a principios de Octubre.

Nuestro objetivo es que el "Universo de los Videojuegos" llegue a todo el mundo, ya no solo en nuestros eventos, como XpoBit, si no desde las bases.¿Quién será parte del profesorado? ¿Cómo se impartirán las clases y con qué fórmula?

Expertos en la materia y profesionales, tanto de e-sports como del mundo de los videojuegos.

La fórmula de "Buenos Hábitos de Videojuegos", un método revolucionario adaptado a los más pequeños.¿Cuáles son las materias que se impartirán?

Se impartirán materias donde se trabaje la disciplina deportiva, compañerismo, respeto al prójimo, etc, también realizaremos un calentamiento previo, competiciones... Tenemos incluso clases de Historia de los Videojuegos, inglés y lenguaje videojueguil. En anteriores experiencias en Esculas de Verano hemos realizado las pruebas con gran éxito y buenos resultados. Cabe destacar que ahora mismo estamos trabajando "gamificando" ludotecas como las de EMMA Rock, Fútbol Indoor La Academia, en Torrecárdenas con ARGAR y en la Universidad con ANDA.¿Por qué se ha elegido al público infantil como el destinatario de la academia?

Ya hay infinidad de escuelas para profesionales, algo en lo que no queremos involucrarnos, y el objetivo es trabajar desde una edad temprana, ya que creemos que hay una necesidad de base. Hace pocos días hemos sido testigos de un vídeo que se ha hecho viral de un "gamer" gritándole a su madre. Esa actitud es la que debemos evitar y corregir y sólo se puede hacer desde pequeños. Enseñar a perder, a ganar, erradicar el lenguaje soez, los insultos, etc... esa es nuestra principal misión. ¿De qué edades exactamente estamos hablando?

Desde los 5 años hasta los 12 es la franja que queremos trabajar en un principio.¿Cómo se ha fraguado esta colaboración con el equipo de e-Sports?

Desde hace algún tiempo que queremos entrar en los e-sports, pero hemos tenido algunas malas experiencias en este apartado. El Club Mav3ricks cuentan con unas características muy similares a las nuestras, donde la diversión y el amor por los videojuegos son primordiales. Además, Esther, la jefa, es jugadora de este equipo, y el acercamiento era inevitable. Cuando hay química, todo lo demás fluye y hay entendimiento.¿Cuál es la participación de dicho equipo en la academia?

Principalmente asesoramiento en el temario, ya que algunos miembros del club son psicólogos y profesores, además de orientación en los juegos más adecuados para los chicos. ¿Cuáles son los objetivos a corto, medio y largo plazo de la academia?

A corto plazo queremos conseguir que los padres confíen en los videojuegos y que descubran que con una buena guía, bien enseñados y con disciplina, puede llegar a ser como cualquier otro deporte o materia. A medio plazo crear una cantera de garantías, primero en Almería, después ya veremos. A largo plazo llegar a convertirnos en una referencia en el sector.

ESTHER RODRÍGUEZ BRUGAROLAS - CEO ARCADE BITSPor otro lado, ¿qué significa para vosotros el convertirse en tienda oficial del club?

Es un orgullo el haber sido elegidos como tienda oficial, ademas de que así ayudamos a que un Club con tanta proyección crezca y lograr que Mav3ricks sea una marca cercana.

¿Qué tipo de productos, etc., estarán disponibles?

En principio tendremos camisetas, polos, sudaderas y pulseras. En un futuro tendremos más merchandising de la marca; estamos trabajando de manera conjunta en ello.¿Significa este acuerdo una expansión de iniciativas como Xpobit?

Ese tema también lo hemos tratado y su ayuda va a ser primordial e importante para que XPOBIT llegue a más público. Los e-sports era un mundo inexplorado completamente por nosotros y este acuerdo nos aportará una gran ayuda, ya que nos asesorarán en los juegos que más impacto tienen del momento, con su propio material y logística y, lo más importante, con su experiencia. Debemos recordar que TheExal04, que estuvo de invitado en XpoBit El Ejido, es uno de sus jugadores. Uno de los acuerdos a los que hemos llegado es que organizarán el Fan Zone oficial en nuestros próximos eventos, con Master Class, exhibiciones, etc. Como exclusiva, su primera colaboración con nosotros será los días 7 y 8 de Agosto en XpoBit Fortnite, en el Teatro Multiusos de Huercal de Almería, dándole al evento un plus de calidad. Se espera una participación masiva...¿Habrá cambio en el formato de Xpobit? ¿Qué tipo de eventos, citas, campeonatos, etc., tenéis en mente al margen de éste?

No se modificará el formato que tantas alegrías y éxitos nos ha dado, ya que las familias son nuestro público principal, ya que son la esencia de XpoBit, pero si veremos incrementado el público más gamer, eso seguro.

No podemos adelantar nada todavía, salvo el evento antes mencionado, pero si decir que XpoBit está ahora de Gira Veraniega por los pueblos de Almería gracias a la ayuda de la Diputación de Almería, con el "Circuíto Provincial de E-Sports y Videojuegos", y la mano de Mav3ricks se va a notar. La primera parada el 10 de Julio en Zurgena y la próxima en Rioja el día 24. Os esperamos.¿Cuál es el perfil de los jugadores del club? ¿Cómo os asesorarán?

La gente de Mav3ricks son geniales, amigos de sus amigos, muy jugones y abiertos y a la vez ambiciosos, como nosotros, de que los videojuegos lleguen a todos los rincones.

Su asesoramiento no solo se queda en los E-Sports, ya que la mayoría son profesionales del sector a la vez que muy jugones, como hemos mencionado antes, así que su contribución será mayúscula tanto en XpoBit como en la actividades que realizamos de manera habitual.

Por su parte, Enrique Martínez CEO/dueño del club, y Jose Maria Tovar, director deportivo, han respondido a algunas de las preguntas realizadas por Diario de Almería:

¿Por qué habéis elegido a Arcade Bits para este acuerdo?

Compartimos ambiciones similares. En primer lugar, ambos queremos expandirnos y seguir creciendo como entidad. Creemos que una de las mejores formas de hacerlo es formando y educando a los niños, sin olvidar a los padres. Los padres deben conocer a qué juega su hijo, y en caso de que destaque, debe saber que algún día podría dedicarse a competir profesionalmente. El estigma social de los videojuegos todavía está muy presente, por eso nuestra intención pasa por normalizar su uso y prevenir el abuso. La creación de Mav3ricks Academy será clave para conseguirlo.

¿Qué os aporta y qué pensáis que podéis aportar vosotros?

ArcadeBits nos da la oportunidad de visibilizar Mav3ricks a través de los eventos que organiza en diferentes zonas de Almería. Por nuestra parte, contarán con nuestra ayuda para impartir talleres y experiencia para organizar competiciones.

¿Cuánto tiempo lleváis compitiendo?Mav3ricks cumplirá un año a final de mes y desde su fundación no hemos dejado de competir. A pesar de nuestra corta trayectoria ya hemos dejado huella en eventos como DreamHack Sevilla, Roquetas Gaming Show y Gamergy, donde hemos ganado varios torneos.

¿Cómo veis la salud de los e-Sports en España?

Los eSports en España están en pleno auge. Cada vez son más las empresas que deciden invertir en esta industria. Pero todavía hay mucho que mejorar. Es necesario ampliar el circuito de eventos presenciales y aceptar los deportes electrónicos como un deporte más, al igual que ocurre en Corea del Sur, Francia, Rusia o Suecia.

¿Es importante que haya academias como ésta para los futuros jugadores?

Una academia de eSports es tan importante como una academia de fútbol o cualquier otro deporte. Es una escuela donde los niños, además de aprender las mecánicas del juego, van a aprender una serie de valores y habilidades sociales fundamentales en su desarrollo personal: gestión emocional, tolerancia a la frustración, empatía, compañerismo, etc.

¿Cuáles son las competiciones más inmediatas que tenéis por delante?

Nuestro próximo evento será Gamepolis, en Málaga, del 19 al 21 de julio. Competiremos en Fortnite, FIFA, Clash Royale y Hearthstone. En diciembre estaremos en DreamHack Sevilla.

¿Algún mensaje que queráis lanzar sobre los e-Sports, videojuegos en general, etc.?

Les pediría a los padres que se interesen por lo que hacen sus hijos delante del ordenador. Hay muchos niños y adolescentes que destacan en algún juego, pero sus padres no les dejan acudir a eventos, ni tampoco acompañarlos. Muchos de ellos desconocen la magnitud de lo que sus padres pueden llegar a conseguir en este mundo. Estoy seguro que, si en vez de un videojuego fuera un deporte tradicional, como el fútbol, le apoyarían al máximo. Si los padres necesitan información sobre este sector, en Mav3ricks estaremos encantados de asesorarles.

Para contactar con ‘Mav3ricks eSports Club’: contacto@mav3ricks.es // Twitter --> @MV3United