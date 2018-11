Campaña desde Torrecárdenas

Diego Crespo, cabeza de lista de la coalición de izquierdas Adelante Andalucía no podrá completar la agenda prevista para la recta final de campaña al ser ingresado en la jornada del miércoles en las Urgencias del Hospital de Torrecárdenas debido a una apendicitis de la que ya ha sido operado y está en proceso de recuperación. El candidato almeriense procedente de Podemos no sabe aún si podrá acudir a votar este domingo y no descarta pedir el alta voluntaria para depositar su papeleta en las urnas.

En los últimos días venía intensificando su agenda y hoy tenía una fiesta-mitin de cierre de campaña en la que ya no podrá participar junto al diputado nacional y secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, en el antiguo varadero del Puerto de la capital. No obstante, Diego Crespo ha querido a provechar su paso por el hospital de referencia de la provincia para criticar la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía.

A través de su cuenta en redes sociales, en las que ha mostrado su puño en alto con la pulsera identificativa del ingreso hospitalario, el cabeza de lista de la coalición asegura que pasó tres horas para consulta y dos más en los sillones sin diagnóstico. “Esta no es una joya de la que sentirse orgullosa señora Díaz, Almería necesita más medios”, argumentó cargando contra los recortes en la sanidad del gobierno andaluz y enviando un “fuerte abrazo” a los profesionales sanitarios que se dejan la piel por los pacientes.