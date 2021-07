Almería XXI hará un edificio de viviendas de protección en régimen de alquiler en Costacabana

Lo ha anunciado la c oncejala de Urbanismo e Infraestructuras y consejera delegada de la Empresa Municipal, Ana Martínez Labella , adelantando la intención de acogerse a la nueva línea de ayudas para la construcción de viviendas en alquiler que convocará este año la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía .

Día del Pendón con misa en latín y otras propuestas

La redacción “rancia” que PSOE y Podemos detectaron en la moción de Vox para recuperar los actos tradicionales del Día del Pendón no han impedido que la iniciativa resultara finalmente aprobada, por lo que el Ayuntamiento se compromete a envolver el 26 de diciembre en celebraciones que hagan más atractiva la participación ciudadana en los actos conmemorativos de la toma de la ciudad por los Reyes Católicos, incluso sirviendo de reclamo turístico. Para ello, Vox propone prolongar los actos más allá del Día del Pendón con celebraciones, por ejemplo, de representaciones teatrales y hasta una misa en latín. Idea que no fue considerada como la más oportuna “para atraer a la ciudadanía” por parte de la portavoz del PP, María Vázquez. No obstante, el equipo de gobierno respaldó esta moción defendida por el representante de Vox.

VERTIDOS EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO QUE LA JUNTA YA LIMPIÓ

Las montañas de vertidos, o “pirámides” como denunciaba Vox, que han vuelto a aparecer en la desembocadura del río Andarax, después de una costosa actuación de limpieza y de meses invertidos por la Junta de Andalucía, protagonizaron parte de las mociones plenarias. La iniciativa de Vox que, además de la retirada de residuos, pide sanciones, presencia policial y cámaras de seguridad, concluyó con la aprobación mayoritaria, incluida la del PP. Su representante, Margarita Cobos, asegura que la zona de la desembocadura está incluida en el plan de limpiezas extraordinarias que, el pasado año, retiró un total de 2.638.680 kilogramos de vertidos ilegales, cantidad suficiente como para rebosar una piscina olímpica. Aunque los socialistas también ofrecieron su voto favorable, reprocharon los votos en contra que hace escasas semanas recibieron para una propuesta similar. "Será que los residuos del PSOE son más chiquitillos y los de Vox tienen más solera", ironizó el concejal socialista Antonio Ruano.

EL PLENARIO QUIERE 'APORTAR LUZ' Y BARATA

Las mociones del Grupo Popular y Ciudadanos para instar al Gobierno a bajar la factura de la luz subió la carga eléctica en el Plenario, con cruces de acusaciones. Desde frases rescatadas de la hemeroteca de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que el PP utilizó como dardos contra PSOE y Podemos, hasta las mascarillas de Diputación que los socialistas sacaron a relucir en el Plenario del Ayuntamiento. El debate concluyó con la aprobación de ambas propuestas y, pese a los votos contrarios del PSOE y Podemos, el Consistorio pedirá al Gobierno una rebaja en el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica del 7% al 0% o la reducción de costes regulatorios.

MEMORIA HISTÓRICA Y EMPLEO JOVEN

El Grupo Socialista no ha ligado apoyo suficiente para sacar adelante la puesta en marcha de una “Estrategia Municipal de Empleo y Emprendimiento Juvenil”, que, entre otras, pretendía impulsar iniciativas TICs; medidas fiscales en favor del emprendimiento; o destinar locales municipales para co-working. La concejal Fátima Herrera ha lamentado los votos en contra, al igual que su compañero de filas Antonio Ruano censura que “las derechas vuelvan a unirse en contra de la reparación y la justicia de quienes lucharon por la legalidad democrática y sufrieron por ello la represión más brutal”, en la moción que el edil defendió para el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.

ACOGIMIENTO DE LOS ANIMALES DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

Con reparos de Vox y el concejal no adscrito, pero con el “sí con mayúsculas” del PP y el voto favorable de Cs, pese a las dudas expuestas, la portavoz municipal de Podemos obtuvo respaldo mayoritario de la Corporación a la inclusión del Ayuntamiento de Almería al programa VIOPET. Un proyecto que acoge, de forma temporal, a los animales de mujeres que son víctimas de violencia machista. Ayuda que, “de manera transversal, se viene ya prestando desde las áreas de Familia y Sostenibilidad Ambiental, a través de la labor que realiza el Centro Zoosanitario”, ha incidido la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades. Paola Laynez.