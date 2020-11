La provincia de Almería tiene ocho aulas confinadas menos que el pasado jueves, según se desprende del informe remitido ayer por la Consejería de Salud.Actualmente no hay ningún centro cerrado por completo en la provincia de los 677. Desde que comenzó el curso se han cerrado dos centros durante unos días por varios casos en diferentes grupos.Lo que sí hay son 21 aulas con los alumnos en cuarentena por algunos casos positivos de COVID-19. Eso supone ocho menos que el jueves pasado, cuando había 29. Según la Junta, solo el 0,29% de las 7.133 clases están cerradas.No obstante, eso no significa que no haya más casos de coronavirus en los centros almerienses. Tal y como informaba este diario el pasado sábado, han llegado quejas de padres y sindicatos por el protocolo existente que tan solo considera contactos estrechos (y por tanto que deben hacer cuarentena) a los alumnos más próximos en el aula al que da positivo (o todo el grupo en el caso de educación infantil, ya que los más pequeños no utilizan mascarillas en clase).Ese dato de alumnos en cuarentena, pero cuyas clases siguen con la actividad presencial, no se facilita desde la Delegación de Salud ni la de Educación.A nivel andaluz, actualmente el 96,9%% de los centros educativos están libres de coronavirus. A lunes 23 de noviembre solo hay cinco cierres totales (de los 7.099 centros, lo que supone un 0,07%). Hay 215 aulas en cuarentena (el 0,27% de las 78.024 que hay en la comunidad).