Almería 2019 se corona en Madrid

La candidatura a la Capitalidad Española de la Gastronomía del próximo año de Almería cautivó a los más de doscientos asistentes a la presentación oficial en el Teatro Real de Madrid. Fue una velada mágica, con maridaje de música y los mejores platos de la tierra, en la que se evidenció el respaldo del sector de la hostelería y el tejido empresarial almeriense y de todas las administraciones públicas a un proyecto ganador que ha puesto sobre la mesa ingredientes para conquistar al jurado. 'El gusto de compartir' es el lema de Almería 2019 y ese espíritu se convierte en un auténtico placer cuando todos quieren subirse al mismo barco para remar en dirección al éxito. La puesta de largo en Madrid, a la que acudieron personalidades de la cocina y chefs de prestigio, fue una explosión de optimismo y de ilusión colectiva en la que no faltó de nada. Un escenario idóneo, el histórico inmueble con vistas al Palacio Real y la Plaza de Oriente, un desembarco de representantes de todos los estamentos y partidos y una nutrida representación del mundo de la gastronomía, junto a actrices, modelos, influencers y periodistas, suman condimentos más que suficientes para que la noche fuera inolvidable, todo un empujón en el esprint final de la candidatura hacia la elección que tendrá lugar el 17 de octubre. Y si además se sirve un cóctel con los sabores de Almería elaborado por maestros como Tony García, Juan Moreno, Francisca Pérez, Antonio Gázquez y Antonio Carmona y se suman dos showcooking a cargo de los dos chefs de la provincia con Estrella Michelin -Yolanda García y José Álvarez- no habrá paladar que se resista. Tomate raf y gamba roja en vitrinas porque son joyas de la gastronomía y el saxofón y música electrónica en el ambiente hicieron las delicias de un público entregado. Globos y confeti volaron al cielo madrileño junto a los mejores deseos de los que se han sumado al proyecto desde dentro o fuera de nuestra provincia. El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, lo reconoció en su intervención, el respaldo ha superado con creces el que imaginaron que tendría allá por el verano de 2017 cuando se inició la aventura para ser dos años después epicentro culinario de España. El primer edil troceó una tarta de chocolate con forma y colores del logotipo de Almería 2019 y brindó con los presentes en la terraza Goya del Teatro Real en una celebración contenida que se continuará cuando el jurado dicte sentencia. Y lo hizo entre amigos, como el alcalde de León, Antonio Silván, un enamorado de Almería y sus productos que espera darle el relevo de esta capitalidad tan ansiada en el transcurso de Fitur del próximo año. No faltaron los embajadores almerienses del arte y la sociedad (la periodista Isabel Jiménez, la actriz Eva Almaya y la exmiss España Vania Millán, entre otros), ni tampoco los que están en el Gobierno de Pedro Sánchez como José Guirao, ministro de Cultura, la secretaria de Estado Consuelo Rumí y el director de la Memoria Histórica y exalcalde de Almería, Fernando Martínez. Y de entre los fogones, periodistas de prestigio como Quino Moreno y José Carlos Capel, cocineros con estrella Michelin como Rodrigo de la Calle o Sacha Ormaechea y referentes de la cuchara como el presidente de la Real Academia de la Gastronomía, Rafael Ansón.

El Ayuntamiento de la capital ha logrado involucrar a todas las instituciones y la Junta respaldó su propuesta con la presencia del consejero de Turismo que meses atrás ha tramitado la declaración de Interés Turístico de la Ruta de la Tapa de Almería. Y del Teatro Real madrileño el martes al Patio de los Naranjos del Cuartel de la Misericordia hoy para presentar la candidatura a los almerienses.