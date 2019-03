La marihuana gana la batalla en Almería

En la zona de El Llano , durante la última semana, ha habido calles que han estado sin luz durante más de 70 horas. El problema se expande por todo el barrio, llegando al entorno de la calle Hipocrates, pero también el suministro se corta en el otro lado del barrio en la Calle Valdivia , Ruano, Pleamar y calle Remo. Y comienzan a llegar los meses de calor, por lo que la situación se agrava y todo apunta a que los problemas seguirán existiendo si no se llega a una solución que parece complicada, ya que no es fácil detectar inmediatamente donde se producen los enganches ilegales. Hay vecinos acumulan hasta un centenar de partes desde que los cortes de luz arreciaran hace algo más de un año.

as investigaciones se iniciaron a principios del mes de noviembre de 2018, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en la zona existía un punto de venta de marihuana, hachís y cocaína muy activo.

Los enganches ilegales para el cultivo de estas plantas maltratan a vecinos, electrodomésticos y alimentos, pues sin luz, deben ser tirados a la basura ya no solo por particulares, también por los comercios e incluso los colegios, que ya se han quejado con fuerza. Hay vecinos que se han manifestado con dureza durante los últimos meses. Pero es imposible poner fin a esta situación. La marihuana puede con la luz. En barrios como La Chanca la situación es ya insostenible y todo se debe a los enganches ilegales.

De Norte a Sur y de Este a Oeste. No hay punto virgen en la provincia. Sucede en barrios como El Puche, La Chanca, el Quemadero, Vícar o Berja. En la provincia, el número de plantaciones de marihuana intervenidas se ha multiplicado por 2000% durante los últimos cuatro años. El conjunto de las localidades de Roquetas de Mar, El Ejido, y Vícar (Poniente) acumulan el 47% del total de las plantaciones incautadas. Aunque el 51,69% de las actuaciones destinadas a combatir el fraude masivo se han realizado en la capital, obteniendo el barrio de Pescadería el mayor volumen de actuación.

Colaboración entre Endesa y Policía Nacional

Desde el año 2016, Endesa y Policía Nacional en Almería y El Ejido han intensificado su colaboración con el objetivo de poner fin al problema de las conexiones irregulares al suministro eléctrico, que suponen no solo un delito contra la salud pública, sino un problema para la seguridad ciudadana y la salud de las personas que conviven o están próximas al defraudador. Las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad y generan un importante riesgo no solo para aquellos que las manipulan, sino también para las personas que viven o circulan en las proximidades de esas instalaciones.