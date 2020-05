Almería tiene el dudoso honor de ser la provincia andaluza que ha experimentado un mayor incremento porcentual de casos de coronavirus desde que se inició la fase 1, el pasado 11 de mayo. En estos 12 días se han registrado 106 casos nuevos, la mayoría mediante los barridos realizados con test rápidos. Eso supone un 14% del total de casos acumulados desde que se inició la pandemia.

Con ese porcentaje, la provincia almeriense está por encima del las otras cinco que iniciaron la fase 1 en la misma fecha. Jaén es la que más se aproxima, con 230 casos nuevos, pero que solo suponen un 12% de su cifra total (cabe recordar que tienen 1.891 casos confirmados). El porcentaje de casos respecto al total en estos días del resto de provincias andaluzas está muy por debajo: Sevilla un 6,95%, Cádiz un 6,7% y, finalmente, Córdoba un 5,6%.

No obstante, como se puede ver en el vídeo, el propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, explicó en rueda de prensa que había una provincia de Andalucía “que no es ni Granada ni Málaga”, que ha tenido un incremento importante de casos pero que “se estudió con las autoridades andaluzas y se comprobó que eran casos detectados por cribados o en personal sanitario con fechas de inicio de la infección antigua o, en la algunos de ellos, incluso asintomáticos”, por lo que no hubo ningún problema para que esa provincias (no especificó si se refería a Jaén o Almería) pasasen a la fase 2 hacia la llamada ‘nueva normalidad’ .