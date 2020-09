Ya parece evidente que, con los datos en la mano, lo peor de la segunda oleada de coronavirus en Almería ha quedado atrás. La curva de contagios se ha reducido sensiblemente en las dos últimas semanas y ahora la tendencia es de apenas medio centenar de positivos diarios, cuando hace justo un mes se rozaban los 200 cada jornada.

Este miércoles la Consejería de Salud y Familias ha notificado 56 positivos (11 más que ayer), lo que supone la segunda cifra más baja de Andalucía hoy, solo tras Huelva que ha diagnosticado 41.

En los últimos 14 días se han detectado 1.114 casos positivos mediante prueba PCR, siendo también la segunda cifra más baja entre las provincias andaluzas, tras Huelva (408). Además, los casos diagnosticados en los últimos 7 días muestran que se ha producido un ligero descenso en la última semana, con 495 (lo que en 14 días daría un resultado inferior al millar de casos).

Los curados triplican a los contagios, un día más

Un día más, la cifra de altas es casi el triple que la de nuevos casos positivos. Debido al alto número de casos diagnosticados en las semanas anteriores, ahora se están notificando multitud de curados que ya han pasado la cuarentena y superado la infección por coronavirus.

Este miércoles la Junta de Andalucía ha informado de 146 nuevas altas epidemiológicas. Por zonas, el Poniente es la que más suma, con 83 curados, mientras que en el Distrito de Almería hay 34 más que ayer y en el Distrito Norte hay 28 nuevas altas.

Con este balance positivo, los casos activos continúan bajando y actualmente quedan 3.116 personas infectadas por el SARS-CoV-2 en la provincia. Así, Almería ha pasado de ser la segunda de Andalucía con más infecciones activas durante el verano a ser ya la tercera con menos, tras Huelva (892) y Jaén (2.189).

Cuatro ingresos y ningún fallecido

Con respecto a la situación hospitalaria, que es el auténtico termómetro de la pandemia, en las últimas horas ha habido cuatro nuevos ingresos de pacientes con COVID-19, uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos.

A esta hora aún se está a la espera de conocer el balance de altas e ingresos que hace público la Junta de Andalucía, pero ayer martes había 47 personas hospitalizadas con COVID-19, de las que 12 estaban en la UCI.

Por otro lado, por cuarto día consecutivo no se ha producido ninguna muerte de personas contagiadas por el coronavirus en la provincia de Almería. No obstante, en Andalucía sí que se han notificado 21 decesos en las últimas horas: dos en Cádiz, tres en Córdoba, nueve en Granada, tres en Málaga y cuatro en Sevilla. Tan solo en Almería, Huelva y Jaén no se ha producido muertes.

Los datos acumulados de la pandemia

Con la actualización de datos de este miércoles, en total ya son 8.114 los casos positivos desde que comenzó la pandemia en la provincia de Almería, de los cuales 7.835 se han diagnosticado mediante pruebas PCR. Así, Almería continúa siendo la cuarta provincia andaluza con más casos acumulados, tras Málaga, Sevilla y Granada.

De todos esos casos, por el momento ya se han curado 4.883 personas, es decir, el 60,18%. Cabe recordar que la mayoría de las personas no llegan a desarrollar síntomas de la enfermedad COVID-19, sino que cursan la infección de forma asintomática.

De los más de 8.000 casos diagnosticados, han fallecido con COVID-19 un total de 115 personas en la provincia. Eso supone que Almería tiene una tasa de mortalidad del virus de 16,04 muertes por cada 100.000 habitantes, la segunda más baja de Andalucía tras Huelva.

Finalmente, 722 personas han precisado de ingreso hospitalario por culpa de la enfermedad pulmonar que causa el coronavirus. De ellos, 102 han ingresado en la UCI.