Amenazas y pérdidas económicas, los taxistas piratas ganan la batalla en Almería

“Hemos informado al Ayuntamiento, en realidad a todas las partes, nos dicen que no pueden hacer nada, pero están siempre. Hay días que incluso son más de 10 personas. Ayer pasó la Policía, los echó tres veces, pero al volver a pasar la Policía, ahí volvían a estar”.

Juan Miguel Mena, taxista en Almería desde hace décadas, narra abatido el castigo diario al que son sometidos los taxistas que trabajan en la estación Intermodal de Almería y ven como las carreras más jugosas se las llevan los integrantes de una banda de taxis piratas que ‘trabaja’ en la zona desde hace años.

“Ellos van a Roquetas, San Isidro, Campohermoso... cuando ellos no están esos servicios vienen al taxi, pero como están prácticamente siempre, ellos hacen los servicios sin tener licencia alguna, en la ilegalidad. Esto es lo que tenemos desde hace muchos años. Estamos luchando pero no sucede nada. Económicamente se nota mucho”, explica Juan Miguel.

Se ponen en la puerta y ofrecen su servicio a los pasajeros que van saliendo. Puede ser a Níjar, Roquetas o Adra. No se lo que les pedirán, pero se oye decir 15 euros, 15 euros... Pero es que sus automóviles no dejan de ser un riesgo para las personas que se suben porque se encuentran en pésimas condiciones”, explicaba Juan Antonio Egea, presidente de la Asociación Gremial del Taxi en Almería, a este medio de comunicación. Además, hasta que no llegan a completar un automóvil no se marchan al destino, por lo que pueden tener a los clientes esperando media hora o más hasta que consiguen llenar el automóvil.

“Engañan a la gente porque cobran por persona. Usan coches viejos que aparcan por donde estaba el NH. Ellos llevan su seguro y la ITV pasada y con eso se cubren”, explica Juan Miguel.

Es casi un asalto. Cuando se abren las puertas de la estación y ven que sale alguien que pinta de cliente potencial rápidamente se dirigen hacía a él para informales que le pueden llevar a cualquier punto de la provincia. Y mientras tanto, los taxistas que pagan religiosamente sus licencias e impuestos... mirando. Y ya están cansados, porque a pesar de sus continuas quejas, nada se está haciendo por ellos.

“Nosotros hemos llegado a ponernos allí y durante un tiempo no se acercaban, pero te expones, te conocen y existe riesgo. Aunque ellos te ven ir para allá ahora y se van disparados”, añade Juan Miguel, quien agrega que “la Policía dice que tiene que pillarlos cobrando y realizando el servicio. No sé, si los atosigaran no estarían ahí”.

En Almería hay taxis piratas en tres zonas, aunque la mayoría se encuentran en la estación de autobuses, también se desplazan hasta el aeropuerto, aunque en menor cantidad para no levantar sospechas. También trabajan en la estación marítima, esperan a que lleguen los barcos de Nador, Melilla u Orán, cogen a los clientes y permanecen poco tiempo en la zona.

Esto, lógicamente, también cansa a los vecinos de la zona, que noche tras noche tienen que ver imágenes similares junto a sus puertas y una buena cantidad de aparcamientos ocupados para hacer uso de este trabajo ilegal.

