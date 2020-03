Asempal rechaza las medidas laborales adoptadas por el Gobierno Central

“Las cosas no se están haciendo bien. Sin negociación con los agentes sociales, generando desconfianza contra el empresariado, con amenazas de sanciones, improvisación y sin dejarnos capacidad de reacción porque una empresa no se cierra de la noche a la mañana”. Así comienza la carta que el presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, José Cano García, ha dirigido hoy a las empresas de todos los sectores productivos y organizaciones miembro de la Confederación.

En su misiva, el presidente de la patronal almeriense rechaza las medidas laborales adoptadas por el Gobierno Central este fin de semana que “tendrán graves repercusiones para la continuidad de las empresas, lo que supondrá daños irreversibles en el empleo”.

“Una de las primeras víctimas económicas de estas medidas es el Diálogo Social. El Gobierno ha optado por endurecer los mecanismos laborales que diseñó como medidas flexibles para afrontar la situación provocada por el Covid-19 y que ahora plantea como temporales, cuando lo que estamos viviendo en este momento no es ya una situación coyuntural, sino que tendrá consecuencias seguramente irreparables para la actividad empresarial.

Son medidas que se quieren revestir de legalidad. Muchas pymes están abocadas a desaparecer porque empresas con empleados, pero sin clientes es una situación insostenible. La prohibición del despido y la suspensión de los contratos temporales están fuera de toda realidad, ya que no tiene sentido plantear que, una vez se normalice la situación, se volverá a activar la temporalidad, cuando en muchos casos no habrá ya actividad y, por lo tanto, no habrá empleo que salvaguardar”.

José Cano reitera en su mensaje que “Las empresas no desean despedir. Para el empresariado de Almería esto no es una batalla que enfrente a empleadores y empleados. Es una pelea en la que empresarios y trabajadores estamos juntos perdiendo algo para poder volver a ganarlo lo antes posible.

Las empresas de esta provincia están trabajando para que Almería se cure pronto, aportando recursos, instalaciones, productos, logística, personal, dinero, manteniendo

un compromiso solidario en paralelo con un gran esfuerzo organizativo sin precedentes para mantener la actividad económica que sea posible realizar con todas las garantías de seguridad y sanitarias. Mientras, desde el Gobierno Central, se siembra la duda sobre nuestra ética y se nos coloca en una situación de indefensión e inseguridad jurídica que dificulta más el estado actual y futuro de nuestras empresas”.

Para el presidente de Asempal, una empresa tampoco se cierra en un abrir y cerrar de ojos. Hay que dejar obras y fábricas cerradas con medidas de seguridad, desmontar equipos, recoger documentación, parar producciones en marcha, pagar nóminas... son muchas las cuestiones e incertidumbres que nos asaltan como empresarios, que esperemos se publiquen en el BOE de hoy y que los servicios profesionales de la Secretaría General de Asempal nos aclararán puntualmente”.

Por otra parte, José Cano recuerda que, “hasta la fecha el Gobierno no ha atendido las peticiones que, desde el minuto uno de la crisis, le hemos venido realizando las organizaciones empresariales, como ASEMPAL, a través de CEOE-CEPYME y CEA, en el ámbito fundamentalmente fiscal. Por ejemplo, qué va a suceder el próximo 31 de marzo, cuando nuestras empresas tengan que afrontar los pagos de las nóminas o de la Seguridad Social e incluso del IVA y el IRPF en el mes de abril. Se han propuesto por los empresarios, medidas para mejorar la financiación y la liquidez, pero con moratorias fiscales imprescindibles”.

En definitiva, son unas medidas que no tienen en cuenta al mundo empresarial que es quien genera y generará empleo y que, desde un primer momento, se ha puesto a disposición del conjunto de la sociedad para luchar todos juntos contra el Covid-19.

El último mensaje del presidente de Asempal a los empresarios y empresarias de Almería es de esperanza: unidad empresarial y de compromiso de las empresas de Almería con esta provincia para superar la situación provocada por el coronavirus. Esa es nuestra apuesta desde Asempal: el esfuerzo conjunto de empresarios, trabajadores y de toda la sociedad para salir adelante. ¡Unidos lo vamos a lograr!