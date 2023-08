Tú pones la pareja y el Ayuntamiento de Almería, las arras

Cuando lo más complicado está resuelto, aquello de encontrar la pareja adecuada para compartir las felices perdices y tomar la determinación de dar el “sí quiero”, surgen otras cuestiones por las que decidirse, sobre todo relacionadas con lo organizativo. La primera, quizás, es si pasar por el altar en una tradicional ceremonia religiosa o decantarse por una boda civil, alternativa que no tiene que conllevar pérdida de solemnidad. El Ayuntamiento de Almería lo pone fácil a los contrayentes y ofrece alcaldesa o concejal y sus espacios de manera gratuita y, además, obsequia a las parejas poniendo las arras, un plus que no se hace en otras ciudades, donde, además, el casarse se cobra.

Ya se sabe que la primavera y los meses de verano son los preferidos de los novios para celebrar sus enlaces y, en estos meses de abundancia de bodas, el Consistorio de la capital ha formalizado un contrato para la compra de un millar de juegos de arras, valorado en 6.292 euros. No son, evidentemente, de oro, pero sí casi igual de importantes que los anillos como garantía de la unión matrimonial y los bienes a compartir. Un ritual que en Almería se les ofrece a los contrayentes, que pueden, eso sí, rechazarlo sin esta tradición no va con ellos, así como la música.

Son trece monedas acuñadas con el rostro del Rey de España y el escudo de Almería en relieve. Doce de ellas simbolizan los bienes de la pareja en cada uno de los meses del año, y la moneda restante es para compartir con las personas más necesitados. El Ayuntamiento las entrega a los contrayentes como obsequio, un recuerdo de ese día tan especial enfundado en una bolsa de terciopelo con el escudo, igualmente estampado, en oro.

El Consistorio lleva muchos años oficiando bodas civiles con diferentes escenarios. Desde aquel antiguo Salón de Plenos –hoy parte de las obras de restauración–, a la Casa de los Marqueses de Cabra, los Aljibes Árabes, o en el nuevo Plenario dePlaza Vieja donde se siguen celebrando.

Es la alcaldesa las más solicitada para que oficie la ceremonia, aunque los 26 restantes concejales de la Corporación, incluidos los representantes de la oposición, están disponibles a petición de los novios, que deben realizar una prerreserva.

Organizar y fijar el día y hora de la celebración en el Consistorio es una tarea que requiere una petición previa, por lo que se recomienda cierta antelación. Por ejemplo, a estas fechas, solo queda un día libre en diciembre y hay reservas formalizadas para 2024.

Todos los enlaces se celebran el segundo sábado de cada mes, exceptuando el vacacional de agosto y los festivos. Si existe mucha demanda, el Ayuntamiento amplía este calendario al viernes. En ambos casos, el aforo limitado a 74 invitados. El enlace tiene una duración de 30 minutos (recepción, ceremonia, y foto final, si los contrayentes así lo desean).

Para realizar esta reserva previa, los interesados deben tramitar el expediente matrimonial en el Registro Civil Único de la Ciudad de la Justicia y, sí así lo desean, expresar su voluntad de que el enlace sea autorizado por la alcaldesa. Los contrayentes podrán hacer prerreserva de fecha y hora de celebración presencialmente en el Preventorio. Para la reserva de la fecha y hora de celebración se deberán presentar el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia de los contrayentes, fotocopia del documento de identificación de los testigos, el auto del Registro Civil autorizando el matrimonio y al Ayuntamiento.