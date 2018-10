CSIF exige al SAS la realización de exámenes de oposiciones

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, ha exigido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la realización de los exámenes de su Oferta de Empleo Público en Almería con el fin de respetar el principio de igualdad de condiciones tal y como recoge la normativa de acceso a la Administración Pública. En esta línea, el sindicato ha considerado un trastorno de tiempo que cientos de opositores de Almería, de las más de 50 categorías del SAS, se vean obligados a desplazarse unos 800 kilómetros de media, ida y vuelta, para la realización de estos exámenes. Sin olvidar, que en mucho de los casos se ven obligados a pernoctar la noche de anterior, para estar descansados y en las mejores condiciones para hacer la prueba en Sevilla, con el consiguiente gasto económico que ello conlleva. "Eso sin contar que, desde CSIF, para los aspirantes con menos recursos se están poniendo a su disposición varios autobuses. Sin embargo, esta medida no deja de consistir en un tedioso viaje de unas siete horas, lo que supone que el estado físico y mental con el que estos opositores se enfrentan al examen no sea para nada óptimo ni adecuado. A este respecto, también cabe destacar que no existen servicios públicos de transporte que permitan el traslado a Sevilla con un horario compatible al del examen", ha puntualizado Antonio Moreno, responsable del Sector Sanidad de CSIF Almería.

El sindicato ya ha presentado un escrito formal a la Dirección de Profesionales del SAS solicitando la realización del examen en Almería, medida que, además, no supondría ningún tipo de gasto para Administración.