CSIF pide "tolerancia cero" frente al casi centenar de agresiones sufridas por los sanitarios almerienses en la pandemia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha exigido “tolerancia cero” frente a las agresiones que sufren los profesionales del sistema sanitario andaluz y que en 2020 fueron un total de 70 en la provincia de Almería, y prácticamente un 87 por ciento fueron verbales, según datos del propio Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Con motivo de la celebración este viernes, 12 de marzo, del Día Europeo contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, el Sector de Sanidad de CSIF, que es la primera fuerza sindical multiprofesional del SAS, ha querido hacer hincapié especialmente en las agresiones verbales que ocurren diariamente por teléfono, que ha sido la vía preferente de comunicación por las restricciones derivadas de la Covid-19.

Es por ello que, desde el Sector de Sanidad, se puso en marcha hace un mes una campaña bajo el lema “Ante una agresión verbal, HABLA”, para animar a los profesionales del sistema sanitario a comunicar las agresiones verbales que sufren y cuya declaración se ha reducido considerablemente durante 2020, “no porque no se hayan producido, sino porque los profesionales no las han denunciado”.

En concreto, se trata de situaciones de malos modos, insultos y trato degradante hacia los profesionales que se producen por teléfono y que, precisamente por eso, en muchas ocasiones no son percibidas por el trabajador o trabajadora como una agresión, cuando en realidad lo son, tal y como explican desde el sindicato. Además, advierten que “estas teleagresiones, si no se declaran, no se registran, y por lo tanto, no se pueden adoptar medidas para evitar que sucedan. De ahí la importancia de que los profesionales denuncien este tipo de conductas”.

A través de dicha campaña, los delegados y delegadas de CSIF repartirán unas 3.500 carpetas en los centros del sistema sanitario público de Almería y más de 10.000 en toda la comunidad autónoma, con documentación sobre los pasos para efectuar una denuncia tras sufrir una agresión, así ofrecerán pautas sobre cómo formar y orientar al personal del SAS en este ámbito.

Por otro lado, el Sector de CSIF Sanidad Andalucía ha recordado que hace justo un año el sindicato dirigió una petición a la Consejería de Salud y Familias de la Junta para introducir una serie de modificaciones de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, con el objetivo de adecuar el régimen sancionador establecido ante casos de agresiones a los empleados públicos que trabajan en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía a la realidad actual, de manera que sirva de medida disuasoria frente a conductas de este tipo”.

CSIF ha lamentado no haber recibido respuesta de la Junta a esta iniciativa, que pretende que “todas las infracciones sean explícitamente expresadas”, de forma que no existan márgenes de interpretación para que algunas de las conductas de este tipo queden sin sancionar, según el documento registrado en su día por el Sector de Sanidad del sindicato.

Que la Consejería actúe de oficio en casos muy graves

Asimismo, se propone un nuevo apartado en la citada norma para que, en los supuestos referidos a las infracciones muy graves, la competencia para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores, así como el ejercicio de la potestad sancionadora corresponda a los órganos de la Consejería competente en materia de salud. Con ello, CSIF propone que la Administración sanitaria actúe de oficio en estos casos.

Otro de los cambios que defiende la central sindical es incluir en la citada ley un nuevo apartado con el que quedarían incluido todo el personal del sector público que trabaja en estos centros.

Igualmente, los insultos y las faltas de respeto, que actualmente no están incluidos como infracciones muy graves, quedarían recogidos en el régimen sancionador de la Ley de Salud Pública de Andalucía, según la propuesta de CSIF que aún no tiene respuesta por parte de la Administración sanitaria.

Situación por la pandemia, caldo de cultivo para conductas de este tipo

“Como consecuencia de la pandemia, el aumento de los contagios, la presión hospitalaria, la situación de la Atención Primaria, con gran déficit de medios humanos, la crispación y la incertidumbre, en muchas ocasiones, han sido caldo de cultivo para este tipo de agresiones”, según el presidente del Sector de Sanidad de CSIF-A, Victorino Girela.

Con motivo del Día contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, CSIF Sanidad Andalucía quiere sensibilizar y alertar a las administraciones públicas, a los propios profesionales y a la ciudadanía sobre este grave problema que golpea a uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad del bienestar.