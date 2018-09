Café europeo en Níjar con jóvenes para conocer sus inquietudes de futuro

La Unión Europea es el origen de la mayoría de políticas que en la actualidad se aplican en sus estados miembros. Sin embargo, para muchos ciudadanos "queda muy lejos" y el momento actual, con "euroescépticos" que alzan su voz cada vez más fuerte mientras el Brexit termina de materializarse hacen preciso recordar la importancia de esta alianza entre estados que ha configurado en buena medida la realidad más cercana de los habitantes del viejo continente.

Por ello, desde la Comisión Europea se decidió poner en marcha una iniciativa denominada un 'Café con Europa' con la intención de acercar a los más jóvenes cómo se traduce en sus vidas el trabajo llevado a cabo desde las instituciones europeas y además tomar el pulso a las inquietudes de aquellos que conformarán el futuro de la Unión Europea en los años venideros. Un programa que este viernes se trasladó hasta el local social de San José, en Níjar, donde se celebraron sendos encuentros con estudiantes y vecinos de la localidad de mayor edad.

Un plan pretende crear en total diez millones de empleos en África en países de origen

Tom Morgan, analista político de la Oficina del Parlamento Europeo en España; Jan Mikolaj, miembro del Gabinete de la Comisaria Europea para la política Regional, Corina Cretu; Teresa Frontán, jefa de Comunicación de la Comisión Europea en España y Esperanza Pérez, alcaldesa de Níjar, fueron los responsables de aclarar sus dudas ayer por la mañana. La movilidad y el futuro laboral son las cuestiones que más han preocupado a los jóvenes nijareños, quienes se han interesado por programas como el Erasmus o si "una titulación de FP tiene el mismo valor en la Unión Europea" que en España.

"¿Es necesario un permiso de residencia para trabajar en otro lugar de Europa?", "hay requisitos que no entiendo", ¿cuál es el proceso que hay que seguir para trabajar en la Unión Europea", son algunas de las cuestiones planteadas. También ha salido a la palestra si Europa tiene líneas de becas para estudiantes universitarios que ya no puedan optar a las propias del país, atacando por otro frente un joven que quería saber si era posible irse de Erasmus si se cursa una FP. Asimismo se han interesado por los requisitos para trabajar en las instituciones europeas o poder participar en programas de movilidad y voluntariado.

Frontán, por ejemplo, les ha trasladado que el actual Erasmus Plus está "abierto prácticamente a todo el mundo" y que tienen todas las facilidades y derechos para trabajar en cualquier estado miembro, que las titulaciones de FP tienen el mismo valor en la Unión Europea a efectos laborales, y ha destacado la garantía juvenil que "da derecho a los jóvenes para recibir una oferta de trabajo, continuar su formación o hacer prácticas de trabajo y aprendizaje" cuatro meses después de acabar sus estudios o perder su trabajo.

Media hora antes, los mismos ponentes se han batido el cobre con un público más adulto, preocupado en su caso por la gestión de los flujos migratorios y las fronteras en la UE, el reparto de fondos Feder y DUSI, los espacios protegidos.

Sobre el primer asunto, las migraciones, Morgan dijo que no se puede ignorar este problema y que tras comprobar que las cuotas voluntarias por países "no han funcionado", ahora el Parlamento Europeo y los ministros de cada país intentar establecer cuotas obligatorias según la población, para que no sólo España, Italia o Grecia cumplan, sino también "Hungría, Austria o Portugal". Teresa Frontán subrayó por su parte que se trabaja en un "gran plan" de ayuda en origen que creará diez millones de empleo en los países de origen en África, lo que permitirá "cortar este flujo masivo ilegal que únicamente beneficia a las mafias".

Jan Mikolaj destacó que esta cuestión ha tenido un "papel crucial" en la elección del gobierno italiano actual y ha admitido que existe una "división muy grande" con países "completamente opuestos a fomentar una acogida mayor por temor a un efecto llamada". Sin embargo, sostuvo que los fondos actuales ya permitieron que Grecia pudiera hacer frente y atender humanitariamente a los "inmigrantes que estaban desesperados huyendo del terror" llegados desde Siria y Turquía. El desempleo y la falta de oportunidades de los jóvenes ha tenido también su cuota de protagonismo de la mano de una anciana de 87 años que lamentaba que sus nietos tuviesen que abandonar España para intentar buscar un trabajo "de lo que sea" en otros países.

La regidora nijareña aprovechó este espacio para pedir a la Unión Europea que tenga en cuenta a la hora de repartir fondos europeos entre territorios qué "zonas que tienen la singularidad y particularidad" de municipios como éste. Ha puesto como ejemplo el AVE, una "infraestructura tan necesaria para el desarrollo económico de nuestras propias empresas, que puedan tener esa salida para los productos con esas infraestructuras, que vienen financiadas por la Unión Europea y que el principal objetivo que tienen es que ese crecimiento sea fundamentado en empresas en un tejido industrial". En este sentido, se ha referido al puerto seco del municipio, un nudo logístico de interés autonómico y "para toda la provincia", recordando que Adif ha modificado su proyecto inicial en una nueva propuesta que contempla que la doble vía termine en la Venta del Pobre, antes de dicho puerto seco.

Otro ejemplo para la primera edil son los fondos DUSI. "Tenemos el crecimiento rápido, necesitamos esa creación de ciudad y hacer inversiones que vayan acompañadas para el desarrollo territorial que necesita un crecimiento rápido", ha apuntado. Mantiene que éste era el objetivo de los fondos DUSI, pese a lo cual Níjar se ha ""quedado fuera". "Son decisiones, a veces políticas, que hacen que territorios que se tendrían que beneficiar con esos fondos europeos se queden fuera y también es bueno que lo sepan desde el propio territorio", apuntó.

Por otro lado, Frontán insistió en que es necesario que los jóvenes "sigan la actualidad, sigan dando su opinión cada vez que tengan oportunidad, que hablen entre ellos, lo que no quiere decir que todo les parezca bien". Aseguró que lo que más preocupa a la gente, según su experiencia en estos encuentros, es el empleo y en el caso concreto de los jóvenes la movilidad, oportunidades de viajar o trabajar en otro país es importante. "La inmigración en algunos sitios ha sido tema importante. En otros la despoblación, la agricultura o la pesca, según cómo sea el municipio. Suelen ser cuestiones ligadas a sus características particulares y como temas generales empleo, inmigración y medio ambiente, creo que son los más comunes", reveló

Explicó que tras cada 'Café con Europa' se trasladan a los servicios centrales de la Comisión Europea "todas las opiniones y ahí se elaboran informes para que, por ejemplo, el presidente Jean-Claude Juncker, cuando vaya al próximo Consejo Europeo o cuando tengan que tomar las decisiones sobre el futuro de Europa, pueda presentarse un informe de qué es lo que opinan los ciudadanos, qué quieren, por dónde quieren avanzar". Por otro lado, piensa que sólo "hay un poco de euroescepticismo pero no mucho", aunque sostiene que le gustaría poder acercar a este tipo de actos a los euroescépticos "para poder hablar libre y directamente con ellos y, por qué no, a lo mejor convencerlos". "Pero vienen en muy pequeña medida", lamentó. Sobre una posible influencia el Brexit en otros miembros de la UE, dice que "en algunos países ha habido brotes, pero lo que hemos notado ha sido todo lo contrario, que incluso los que eran reticentes, al ver cómo se están desarrollando las cosas, temen más la salida de la UE o están más lejos de apoyar esas vías". "Yo creo que el Brexit ha tenido un efecto justamente lo contrario, de reunir y decir hay cosas que no funcionan, pero salir es mucho peor", asegura, concluyendo que la UE tiene "un futuro prometedor si todos los ciudadanos se animan a empujar cada uno de su lado".