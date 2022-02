“Celebraremos el Sábado Legionario para los niños”

Fuimos compañeros sólo un par de años en la antigua Universidad Laboral pero la llama de la amistad prendió en nosotros y nunca hemos perdido el contacto. Fue pionero del sindicalismo agrario, organizó la I Vuelta a España en Tractor y ahora es presidente de la Hermandad Nacional de Legionarios de Honor.

–Granadino... pero por muy poco tiempo.

–Sí, yo nací en Lobras, al pie de Sierra Nevada, un delicioso pueblecito de 180 habitantes censados. Pero con sólo 6 años mi padre nos trajo a El Ejido, compró tres hectáreas y media de tierras y fue pionero de los invernaderos. Cuando en esos campos había diez hectáreas de invernaderos, él tenía la tercera parte de ellos. Era el año 1962.

–Estudias Técnico Agrícola y entras en la recordada Universidad Laboral.

–Fui de la primera plantilla con otros 8 profesores. Corría el año 1974 y el edificio estaba aún sin acabar. Comenzamos provisionalmente en el edificio de Mutualidades Laborales de la calle San Leonardo. Algunos años impartí también Química Agrícola en la Universidad Autónoma de Madrid. En total he estado 41 años dedicado a la enseñanza.

–Fuiste pionero en la Transición del Sindicalismo Agrario.

–Me afilié a la UCD y en 1978 fundamos la Asociación de Jóvenes Agricultores, un movimiento sindical agrario vinculado a la patronal. Nos hicimos conocer por toda la España rural y dimos un gran golpe de efecto.

–¡La Vuelta a España en Tractor!

–Pues sí, ya veo que te acuerdas 40 años después. Nos fijamos en la Vuelta Ciclista y seguimos esa línea. La idea surgió en una reunión en Alicante; yo asumí la organización y en 1983 salió de Almería. Duró 12 días y recorrimos más de cuatro mil km. La empresa Same cedió 20 tractores, otros dos de repuesto y cuatro más para sortearlos a la llegada de cada etapa. Íbamos en la caravana 250 personas. Aquello fue grandioso, impensable hoy día. No se ha celebrado ninguna más.

–Allí hiciste un gran amigo, muy famoso hoy.

–Florentino Pérez. Los premios finales los entregó él en la Universidad Laboral y desde entonces tenemos buena amistad. La Vuelta acabó en Madrid y en la Castellana hicimos una tortilla de diez mil huevos y una paella para 15.000 personas.

–¿Qué pasó bajando Despeñaperros?

–¡No me lo recuerdes! Los tractores no debían superar los 35 km. por hora pero me llamaron los camiones que los seguían y me dijeron que ¡iban a 100! Resultó que se pusieron de acuerdo para anular el cambio de marchas y dejarlos bajar el Puerto a todo que daban de sí. ¡Qué bronca les eché aquella noche!

–Luego fuiste concejal del Ayuntamiento de Almería.

–Sí, en 1983 por Alianza Popular; pero la política activa no me gustaba y no repetí.

–Actualmente eres presidente Nacional de la Hermandad de Legionarios de Honor.

–Pues sí cuya sede central está en Almería, en un local de 200 metros de casa y 530 de patio en la zona de Torrecárdenas, cedido por el Ayuntamiento. Ello nos llevó a nombrar presidente de Honor al alcalde, Ramón Fernández Pacheco, y primera Gran Dama a la concejal Ana Labella.

–El primer izado de bandera fue el octubre de 2021.

–Lo presidió el general de la Brilec y resultó una jornada inolvidable. Tenemos tres fines prioritarios: ayudar al legionario, acercar la Legión al ciudadano, especialmente a las nuevas generaciones, y cultivar los valores militares, tan cuestionados hoy día por ciertos grupos.

–Creo que tenéis un gran proyecto en perspectiva...

–Si, la celebración del Sábado Legionario, dedicado especialmente a los niños entre 8 y 14 años para que vivan desde chicos los valores, actitudes y actividades de la Legión, un cuerpo militar como hay pocos en el mundo.

–En tan poco tiempo, está muy extendida la Hermandad.

–Tenemos sedes en 15 ciudades españolas y hay contactos para abrir en algunas más. Pero la mayor está en Almería.

–Vamos acabando...

–No quiero hacerlo sin agradecer a la Diputación la subvención que nos dio para acondicionar la sede y la que nos dará anualmente.