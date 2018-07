Colapso sin precendentes en Correos que afecta a clientes de toda la capital

El Sindicato Independiente y Profesional de Correos y Telégrafos en Almería (SiPcte) denuncia el colapso de cartas y notificaciones ocasionado en las unidades de reparto de toda la provincia. Esta situación deriva de la reducción de la contratación de trabajadores, por parte de la empresa pública, en las unidades de distribución, y por las condiciones laborales a las que están sometidos los carteros. SiPcte tiene interpuestas varias demandas. Desde el sindicato quieren destacar que la prioridad de la empresa es la paquetería sin importar los días que una carta con fecha pueda tardar en llegar a su destinatario.

Tal es el desconcierto existente que durante este mes de julio, una carta enviada desde la capital para la capital. Es decir, de una calle a otra, ha tardado una semana en llegar a su destino. Cuando el máximo tiempo de llegada, en condiciones normales, las habituales, suele ser de un periodo de dos días. La unidad de reparto número 2 está siendo una de las más perjudicadas.

80%De la plantilla. La empresa pública no cumple la contratación del cien % de los trabajadores."Correos se niega a hacer a sus trabajadores tests psicosociales"

Las notificaciones se acumulan sin que nadie pueda llegar a hacer nada. Según relata el responsable ejecutivo del sindicato, la unidad de reparto de San Juan Bosco está desbordada. Había sólo dos carteros para todo el distrito tres de la capital y tenían que hacer todas las labores de clasificación y "lo que pudieran" de la distribución. En la unidad de reparto dos de la carretera Sierra Alhamilla, el distrito siete, se encuentra al mínimo ya que, de los ocho carteros , sólo había tres para la clasificación. Además Correos ha recuperado el servicio de Notificaciones del Ayuntamiento de Almería. Esto incrementa, aún más, el trabajo.

"Correos ha reducido la contratación. Sigue sin cubrir bajas por enfermedad, permisos varios, periodos vacacionales o las propias vacantes estructurales. Los carteros y carteras no dan más de sí con el correo que llega cada día. Es imposible asumir todas las secciones de reparto que la empresa deja sin cubrir un verano más. Debido a esto se produce un atraso en las entregas", cuenta Francisco Sabio.

El portavoz de SiPcte afirma que Correos no cubre el cien % de la plantilla tanto por parte del personal que se va de vacaciones como de aquellos que están de baja. "Te pongo un ejemplo. Yo estoy en el distrito ocho de la capital, que hace referencia a Colonia Los Ángeles o Cruz de Caravaca entre otros. Allí, en teoría, deberíamos de estar ocho carteros. Es necesario especificar que uno de esos barrios no está cubierto nunca, debido a que la empresa entiende que no suele haber un mínimo de correos suficientes para cubrirlo. No obstante, tenemos que hacerlo siempre el resto de los compañeros.

Actualmente, dos compañeros se han ido de vacaciones, concretamente un motorista y un peatón. Correos sólo ha contratado para este distrito a un motorista. Además del barrio que teníamos que hacer antes, pasamos a repartir dos más. Esto sólo supone que se alarguen los plazos y la carga de trabajo.

"A cada cartero, como mínimo, nos llega una caja que lleva aproximadamente unas quinientas cartas de una sección determinada. Aunque Correos sigua respetando nuestro horario de trabajo el ritmo de este altera a los trabajadores. No tenemos una ruta fija establecida y no sabemos qué dinámica llevaremos cada día. SiPcte reivindica la contratación de personal ya que estos días se está produciendo un caos absoluto en los repartos. Como servicio público Correos debe de prestar un servicio de calidad a sus ciudadanos. Desde el sindicato consideramos que es una gran empresa pero los niveles de calidad son bastante bajos", cuenta.