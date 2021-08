Rosas y laureles por la libertad en el homenaje de Almería a Los Coloraos

Con un protocolo modificado y restricciones de aforo por la situación epidemiológica, Almería capital no ha querido dejar de rendir homenaje a la libertad recordando, con laureles y rosas, la expedición de los veintidós liberales constitucionalistas, conocidos popularmente como Los Coloraos por su vestimenta, que desembarcaron en Almería, hace ahora 197 años, con la intención de levantar a sus habitantes contra el régimen absolutista de Fernando VII, si bien su sino acabó en fusilamiento. Unos hechos que fueron narrados y analizados por el orador de este año, el coronel de Infantería Javier Ángel Soriano, quien fuera subdelegado de Defensa en la provincia antes de pasar a la reserva, no exento de cierta controversia al ofrecer una perspectiva de estrategia militar y mostrarse disconforme con las “formas, que no el fondo” de los actos conmemorativos.

Misión suicida

En este 197 aniversario, la ceremonia, celebrada en el Salón de Plenos, se ha centrado en el aspecto militar del acontecimiento, enmarcado dentro de la situación geopolítica del siglo XIX. La experiencia de Javier Ángel Soriano Trujillo, coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor en la reserva y presidente de la Delegación en Almería de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, que fue Subdelegado de Defensa en la provincia almeriense, abordó la gesta de ‘Los Coloraos’ (1824), en defensa de los valores constitucionales de 1812. “En ese tiempo tan crispado, lleno de traiciones y conspiraciones, donde las sociedades secretas, los masones, jugaron un papel esencial, ‘Los Coloraos’ fueron unos aventureros movidos por unos ideales de libertad, que se embarcaron en una empresa de resultado incierto, fueron unos osados y unos imprudentes ante el error del mando de enviarlos a una misión imposible” pues, como apuntaba el coronel, no encontraron el apoyo local en esta “operación suicida” que aceptaron por los valores en los que creían.

La Marsellesa

Su discurso ha planteado otras cuestiones de carácter de forma. En concreto, con la interpretación de machas militares extranjeras. Explicó que le generó sorpresa escuchar el himno de La Marsellesa la primera vez que asistió a los actos de Los Coloraos, ya que “aún estaban calientes los rescoldos de la Guerra de la Independencia, tiempo durante el cual nuestro territorio peninsular fue ocupado por tropas francesas que vivieron a nuestra costa y que saquearon nuestro patrimonio nacional, que paralizaron nuestro comercio y que causaron unos porcentajes de mortandad y destrucción desconocidos hasta entonces. Me es difícil -añadió- entender que tenga que tocarse esta marcha militar francesa”, apoyándose en el cuadro de Goya ‘Los fusilamientos del 3 de mayo’. “Imagínense la gracia que les haría a los héroes del 2 de mayo de 1808 oír los sones de esta marcha militar, por mucho que ahora se le considere un canto de libertad o revolución”.

Pero si las formas no encajan en su pensamiento, sí el fondo, como ha expresado durante su intervención, en la que ha ensalzado los valores que llevaron a estos hombres a luchar hasta la muerte.

Tras su discurso el coronel Infantería Javier Ángel Soriano recibió de manos del alcalde el Escudo de Oro de la Ciudad de Almería en reconocimiento “por ser el confereciante de este año, por sus méritos contraídos en una trayectoria impecable en las Fuerzas Armadas y por su vinculación con Almería”, como quiso destacar Ramón Fernández-Pacheco.

El acto finalizó en la Plaza de la Constitución, donde se han depositado coronas de laurel y rosas, y flores rojas, el color del día, ante el Monumento a los Mártires de la Libertad, el 'Pingurucho', y se han interpretado, además de la comentada Marsellesa, los himnos de Riego, Almería, Andalucía y España ante la presencia de autoridades y público, previamente autorizado.