Concluye la repetición del juicio por el accidente mortal de la Rambla y la Fiscalía pide aún nueve años de cárcel

La Fiscalía de Almería ha mantenido contra un ciudadano de nacionalidad rumana por el accidente mortal que provocó en el 2017 en la céntrica Rambla de Federico García Lorca de la capital almeriense, con el resultado de una mujer de 38 años fallecida, al finalizar el juicio que ha tenido que ser repetido por “imparcialidad” de la anterior juez.

Tras dos sesiones, el Ministerio Público ha reiterado su petición de penas que suman nueve años de prisión por delitos de conducción temeraria, homicidio por imprudencia grave, lesiones graves y omisión del deber de socorro. Las acusaciones particulares han elevado también a definitivas sus conclusiones, con ligeras modificaciones en algunos casos.

En la sesión de este jueves ha declarado el policía local que instruyó el atestado del accidente, quien ha relatado cómo el acusado fue grabado por distintas cámaras cuando circulaba a entre 115 y 120 kilómetros por hora en tramos limitados a 50, así como que al impactar contra el vehículo en el que iba la víctima mortal tuvo que circular “como mínimo” a unos 95.

Ha precisado que se saltó varios semáforos en rojo de acuerdo a lo declarado por diferentes testigos, así como por los datos que se obtienen gracias a la secuencia semafórica.

Según él, tras el impacto el vehículo del acusado se desplazó unos 40 metros en línea recta (unos 60 en círculo”, y que fue tras un primer impacto contra el automóvil en el que iba la mujer cuando ésta salió despedida, de forma que el marido de la víctima lo hizo en un segundo golpe provocado por la inercia de la colisión.

Gran parte de su declaración se ha centrado en los cinturones y en el motivo por el que ahora, cuando inicialmente no exponía lo mismo, considera que todos los ocupantes del coche golpeado lo llevaban puestos. Precisamente, uno de los principales frentes de los abogados de la aseguradora y del procesado es demostrar que ni la fallecida ni su pareja lo tenían colocado.

En este sentido, el forense que realizó la autopsia ha reconocido que, a pesar de indicar en su informe que la mujer presentaba una abrasión compatible con el uso del cinturón de seguridad, ésta podría haberse producido en otras circunstancias tras salir despedida o dentro del habitáculo.

Un catedrático en Traumatología que ha declarado como perito a petición del letrado de la aseguradora ha señalado que la causa fundamental de la muerte fue la fractura de la base del cráneo, con sección del tronco encefálico, que se produjo a consecuencia del golpe sufrido tras salir despedida.

Asimismo, ha señalado que la citada abrasión no debería haberse producido por tener puesto el cinturón porque, por su trayectoria, no habría lesionado esa parte del pecho. Asimismo, ha insistido en que las lesiones mortales no habrían tenido lugar de “haber estado retenida y permanecido en el interior del habitáculo”.

El hombre fue condenado por un delito contra la seguridad vial en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave, tres delitos de lesiones por imprudencia grave y otro delito de omisión del deber de socorro. Aquel fallo, ahora anulado, consideró probado que el inculpado provocó el domingo 8 de enero del 2017 un accidente de tráfico a primera hora de la mañana cuando regresaba de una fiesta en Roquetas de Mar, tras saltarse varios semáforos en rojo a gran velocidad y colisionar con el vehículo en el que viajaba la mujer que resultó fallecida.

La sentencia también indicaba que, tras el siniestro, que además provocó varios heridos de distinta consideración, el hombre abandonó el lugar a pie sin socorrer a las víctimas y fue detenido en su domicilio varias horas después.

De los cinco ocupantes del turismo accidentado, el conductor y la copiloto resultaron heridos leves; un ocupante del asiento trasero sufrió heridas graves y la esposa de éste, que iba también en esta parte del coche, murió a consecuencia del siniestro. La hija de 15 meses de estos últimos, que iba en una silla homologada, resultó ilesa.