Cordón sanitario entre rejas

“Se ha creado un cordón sanitario alrededor de la prisión, la salud de los internos está plenamente garantizada. Probablemente en mayor medida que en el mundo libre, ya que los ciudadanos tienen cierto margen de decisión para incumplir las normas impuestas. Los reclusos no tienen esa posibilidad. A nivel sanitario, la prisión es un lugar adecuado para mantener estas medidas”. Así de claro lo tiene el director del centro penitenciario El Acebuche, Miguel Ángel de la Cruz, quien asegura en declaraciones a este periódico que el objetivo principal mientras dure la pandemia del coronavirus es preservar la salud de los presos.

"Surgen iniciativas todos los días. Ahora se han constituido grupos de trabajo en los módulos”

Precisamente, lo que más afecta a los internos es la cuarentena impuesta a sus familias. La limitación de movimientos para contener al virus impide que sus familiares y amigos los visiten en la cárcel. “La Secretaría General de Instituciones penitenciarias, siendo consciente de esto, ha impulsado una serie de mediadas muy positivas”, explica De la Cruz. Por ejemplo, se ha potenciado su comunicación con el exterior a través de llamadas telefónicas, siendo éstas de carácter gratuitas para aquellos reclusos sin recursos económicos. También se han impulsado los contactos a distancias con cartas, por ejemplo. Eso sí, los abogados y agentes judiciales no tienen restringido este acceso.

“La única vía de contagio podría venir de los funcionarios, pero no se permite, ni se permitirá que un funcionario afectado o que pudiera estarlo, esté en contacto con ellos. El cordón sanitario está garantizado”, afirma el director de El Acebuche. Además, también se ha suspendido hasta “nueva orden”la ejecución de sanciones por el incumplimiento de normas, aunque “durante los últimos días no se ha producido incidente alguno, no hay partes disciplinarios”. “Son responsables y se han hecho cargo de esta situación, lo único que quieren es colaborar positivamente con el sistema”, asevera De la Cruz.

Otra medida en activo es la agilización de los giros que reciben de sus familiares para que dispongan cuanto antes de dinero. A su vez, se ha prohibido a voluntarios y ONG que colaboran con el centro que accedan al mismo. Por las restricciones del estado de alarma “tácitamente”no pueden acudir. Tampoco se celebran actos que impliquen una aglomeración de internos. Y cualquier preso que ingresa desde el exterior debe pasar un periodo de observación de 14 días “aunque no tenga ningún síntoma”.

Al margen de esto, a los internos de tercer grado se les permite permanecer en sus casas mientras “cumplan con las mismas normas que el resto de ciudadanos. Y a los que siguen dentro de El Acebuche, se les permite permanece el tiempo que consideren “oportuno”por la mañana o la tarde en su dormitorio.Otra iniciativa del director De la Cruz ha sido “informar mucho, hablar mucho con todos ellos todos los días”.

"Quieren que sus familias no corran riesgos viniendo y que respeten las normas”

De esta forma, el equipo directivo visita diferentes módulos todos los días. “Para mi sorpresa, me encontré que eran ellos los que me daban tranquilidad, han tenido conocimiento de la situación a través de las noticias y la han asumido. No sólo estaban de acuerdo con las medidas, sino que nos pedían que fuéramos muy rigurosos. Son conscientes de que están seguros desde el punto de vista de la salud y quieren que sus familias no corran riesgos viniendo y que respeten las normas, por su salud y la del colectivo social”, relata De la Cruz.

Sobre los otros “habitantes”de la prisión, los funcionarios, el director indica que los cerca de 400 hombres y mujeres del centro son considerados personal de los servicios básicos de la sociedad, como los médicos o las fuerzas y cuerpos de seguridad. “Tengo que agradecer la colaboración y su puesta a disposición, la labor que están haciendo adaptándose a esta situación, prestando sus servicios con la mejor voluntariedad, ánimo y predisposición”, mantiene el director, quien añade que la Secretaría General ha impulsado medidas para flexibilizar el horario de estos trabajadores. También ha agradecido la colaboración de los sindicatos, en un momento en el que “tenemos que estar todos juntos para arrimar el hombro. El virus sólo se vence estando todos juntos. Esta crisis hay que vencerla con todo nuestro esfuerzo colectivo y sin dar un paso atrás”, añade. Por cierto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya ha remitido sendas cartas al centro agradeciendo este trabajo.

“Son responsables y se han hecho cargo de esta situación, lo que quieren es colaborar”

Y mientras tanto, los internos continúan siendo una “fuente de ideas inagotable”, realizando las “propuestas más sorprendentes e insospechadas”, con calendarios de participación, organización de actividades... Por ejemplo, seis internas del módulo de mujeres llevan casi desde el inicio del estado de alarma elaborando unas cien mascarillas al día para su donación a aquellos organismos que puedan necesitarlos.

“También quieren grabar vídeos y hacerlos públicos. Quieren hacerse escuchar, que su voz se sienta y sea escuchada por la sociedad en general y por los compañeros de éste y otros centros penitenciarios”, insiste De la Cruz, quien subraya que “están totalmente abiertos a estas propuestas”. También colaboran favoreciendo medidas de higiene con baldeos de limpieza general y con todo tipo de alternativas de entretenimiento. “Surgen iniciativas todos los días. Ahora se han constituido grupos de trabajo en los distintos módulos. Alo largo de estos días surgirán muchas, todas las que sean viables, intentaremos ponerlas en marcha”, concluye.