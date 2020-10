El Corte Inglés rechaza alternativas al solar de La Salle

Ni de una manera ni de otra. El Corte Inglés rechaza abrir sus grandes almacenes en Almería capital, inmersos en una política de reestructuración que ha llevado al grupo empresarial a no solo paralizar sus iniciativas de expansión, sino a incluso cerrar tiendas por la geografía nacional. El Ayuntamiento de Almería ha llegado a ofrecer a la dirección suelos alternativos a La Salle con idea de conseguir lo que se entiende que sería un acicate para el comercio en la ciudad. Según ha desvelado el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, las propuestas municipales han sido rechazadas.

El regidor ha explicado que mantenido reuniones para ofrecer a El Corte Inglés terrenos en otra zona de la capital a la compañía presidida por Marta Álvarez, en un momento en el que el grupo empresarial estudia la emisión de bonos tras perder en el primer trimestre fiscal 510 millones de euros por la crisis sanitaria.

El ofrecimiento de suelos alternativos responde a la resolución del convenio tripartito que hace quince años firmaban los representantes del Ayuntamiento, el grupo empresarial y la Congregación de La Salle en aquel diciembre de 2005. Este acuerdo ha quedado recientemente disuelto, a solicitud de los hermanos del centro escolar, que depositaron 1,4 millones de euros en las arcas públicas, mediante aprobación plenaria en la sesión celebrada el pasado mes de septiembre, sin que el debate estuviera exento de reproches hacia el equipo de gobierno al considerar la oposición que el Ayuntamiento no había negociado, o no lo suficiente, con El Corte Inglés en aras de conservar su interés por la capital almeriense.

Fernández-Pacheco "El director de Inditex me dijo, alcalde, el cierre de Zara no tiene que ver con el Paseo”

Según el alcalde, estas negociaciones han tenido lugar, si bien “nos dijeron que no. No era –explica Fernández-Pacheco– porque no querían estar en Almería: era porque iban a cerrar tiendas en toda España para potenciar la venta online”.

El mismo auge de las ventas por Internet, acentuado por la pandemia del coronavirus, da de igual modo respuesta al cierre de Zara en el Paseo, otro varapalo para el comercio local. “El director general de Inditex me llamó y me dijo que el grupo estaba inmerso en un proceso de transformación que nada tenía que ver con la ciudad de Almería. Van a cerrar 300 tiendas en toda España y más de mil en todo el mundo. Me dijo: Alcalde, de verdad, esto tiene nada que ver con el Paseo y, es más, en Almería dejamos una tienda que en muchísimas capitales se han quedado sin Zara”, lamenta el regidor ante los “beneficios del comercio online”.