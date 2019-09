Costacabana forma grupos de trabajo para salvar al barrio frente a las riadas

Viviendas inundadas, enseres perdidos, coches averiados... Después de la tormenta, a los vecinos de Costacabana, el barrio del término municipal capitalino que más ha sufrido la gota fría, les ha tocado evaluar daños y analizar las causas por las que han visto sus calles desbordadas y el agua entrando en sus casas. La Asociación Bahía de Costacabana ha organizado cuatro grupos de trabajo para exigir infraestructuras adecuadas frente a las lluvias torrenciales y un plan de evacuación con vías también de emergencia que eviten que el barrio sea inaccesible por las lluvias para servicios como ambulancias.

Los grupos de trabajo pedirán soluciones a las distintas administraciones con competencias en cada tema y como “responsable primero y último al Ayuntamiento de Almería”, ha comunicado a los vecinos la asociación. El primero abordará el citado plan de evacuación ante posibles catástrofes. “Costacabana necesita una vía de emergencia para estos casos. No puede ser que en situaciones como la de estos pasados días, todos los accesos al barrio queden cortados y, en caso de urgencia, ambulancias o bomberos no puedan acceder por carretera para atender cualquier situación de gravedad”, alertan.

El segundo requerirá una revisión de las infraestructuras. “Niveles de las calles, evacuación mecánica de aguas pluviales, el tapón que supone el paseo marítimo, etc.”, explican. El tercer grupo solicitará un estudio para el control de avenidas de la rambla de Costacabana en toda su cuenca. Y el cuarto procurará mantener las reuniones que sean necesarias al objeto de lograr la elaboración de un estudio del impacto de las aguas procedentes del aeropuerto de Almería.

Entienden que la limpieza de la Rambla del Charco debe hacerse su inicio, no sólo en su tramo final. La Junta ha señalado al mal funcionamiento del sistema de evacuación de pluviales, cuya competencia es municipal. Los vecinos han advertido que los imbornales y el alcantarillado “están en malas condiciones y no evacúan de forma efectiva”, así como que “la bomba no es automática”. Comentan que tiene venir un técnico de Aqualia a “darle a un botón” y muchos coinciden en que “el agua encharcada que cubría toda Costacabana desapareció sorprendentemente sobre las 9:15 horas”, del viernes 13.

Estiman necesaria la corrección de pendientes de calles y badenes en el paseo marítimo para que el agua siga su curso natural al mar.