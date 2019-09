Cuenta atrás para Ana Julia: Está en manos del jurado

Los abogados esperan "sensibilidad" y "justicia"

El abogado de la acusación particular, Francisco Torres, espera "sensibilidad", mientras que el de la defensa, Esteban Hernández Thiel, que se haga "justicia" por parte del jurado popular que juzga desde el pasado 9 de septiembre a Ana Julia Quezada, única acusada por la muerte del niño Gabriel Cruz. "Una cosa es lo que espere y otra lo que hemos podido transmitir, si nos hemos explicado bien o mal, si han entendido bien o mal (...) Creo que todo lo que hemos dicho lo hemos probado y esperamos que nos den la razón", dijo Torres, quien se va con "todos los deberes hechos", por lo que ahora espera que "el jurado tenga la sensibilidad que merece el asunto". "A partir de ahí, todo es más fácil", apuntó.

"Habrá que ver. Es algo que en general no me gusta. Vaticinar el futuro no es mi función. Toca esperar que se haga justicia"; dijo Hernández Thiel, quien aseguró que sería "preferible no llevar" este tipo de asuntos que "siempre son tristes" porque "implican la muerte de un ser humano y más un niño", añadiendo que su cliente sigue, "como siempre, afectada".