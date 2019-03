Desconfianza vecinal ante las medidas urgentes del alcalde contra el ruido

“Nosotros, en el parque Nicolás Salmerón, no sufrimos mucho ruido, pero es cierto que hay zonas con contaminación acústica. No vamos en contra de las terrazas, nos parece bien pues su actividad es conveniente para todos”, afirma Carlos Casares , de la AAVV Parque Nicolás Salmerón Puerta de Europa , quien añade la necesidad de que las licencias sean otorgadas de forma “regulada” –hasta ahora el Ayuntamiento las ha venido renovando de forma automática– , además de “campañas de concienciación” dirigidas a los clientes al objeto de que se adquiera la costumbre de hablar con voz contenida o, dicho de otra manera, sin la excesiva sonoridad del griterío.

El nuevo texto, con alternativas a las medidas decretadas por el alcalde, entre ellas, el recorte del horario de las terrazas (en la ZAS, hasta las 0:00 horas, de domingo a jueves, y hasta las 0:30, los viernes, sábados y vísperas de festivo), no ha trascendido aún. Los representantes de las asociaciones adscritas –esta vez, Alborán y Puerta de Europa– han preferido esperar a que el equipo de gobierno conozca primero las propuestas complementarias antes de comunicarlas a la prensa, si bien tanto desde Puerta de Europa como desde Alborán han querido incidir en que los vecinos “no están en contra de la actividad hostelera”, la cual, aseguran que apoyan al considerarla necesaria para que haya vida en el casco antiguo, pero apuntan a la existencia de determinadas calles que, en su opinión, constituyen subzonas “sobresaturadas” de ruido y para las que podrían ir dirigidas las medidas complementarias.

Las medidas urgentes contra la contaminación acústica decretadas por el alcalde de Almería mediante resolución han dado mucho de qué hablar entre los hosteleros, pero también entre los residentes de la zona acústicamente sensible ( ZAS ), del centro histórico. Dos asociaciones vecinales han decidido mover ficha con el registro de un informe técnico y alternativas de acción, y la solicitud de mantener una reunión lo antes posible con Ramón Fernández-Pacheco y Ana Martínez Labella , quien acaba de tomar las riendas de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Alborán, los más afectados y los más beligerantes

Se podría decir que el núcleo duro entre los residentes de la zona acústicamente sensible (con la nueva ampliación que pretende aprobar el Ayuntamiento llegaría desde el parque Nicolás Salmerón hasta Puerta Purchena), está representado por la Asociación Alborán. Su presidente Baldomero Rodríguez lleva años denunciando las molestias que los vecinos de la zona de la movida soportan, sobre todo, de jueves a domingos. Ahora, pese a las medidas decretadas por el alcalde, tampoco se calla y las recibe como “una cortina de humo de cara a las elecciones..., hasta que no se demuestre lo contrario, que no son acciones para callar bocas”. Reclama el control del cumplimiento de los horarios y presencia policial cuando también sean los vecinos los que la reclamen.