Educación eliminará 65 módulos prefabricados antes del año 2020

La delegación de Educación de la Junta de Andalucía ha anunciado que eliminará antes de 2020 los 67 módulos prefabricados que actualmente hay instalados en los centros educativos públicos de la provincia. Tal y como ha detallado la delegada territorial de Educación de la Junta en Almería, Francisca Fernández, "en este momento tenemos instalados 65 módulos de los cuales 57 están asociados a obras con presupuesto aprobado.

Algunas ya en ejecución y otras a punto de licitarse". Fernández ha citado el CEIP Miguel Servet de Balerma; Andalucía de Níjar; Joaquín Visiedo de Viator; San Luis de la capital; Rosa Relaño, también en la capital; IES Los Ángeles en Almería; IES Alyanub de Vera; IES Murgi; CEIP La Molina; Campo de Níjar Norte; Juan Sebastián El Cano; Federico García Lorca de Vícar; CEIP Concordia de Campohermoso; CEIP Arcoiris de Roquetas de Mar; Europa de la capital; Torremar en El Toyo; Sol de Portocarrero; Mirasierra en Las Norias; CEIP Juan Orea de Roquetas de Mar; Las Salinas; IES Turaniana; San José de Calasan de Huércal-Overa, donde actualmente hay 5 módulos, y CEIP Sierra Almagrera en Cuevas del Almanzora. "Todas estas actuaciones están ya aprobadas en presupuesto, algunas ejecutándose las obras y otras en proceso de licitación de proyecto o de obra, con lo cual para 2020 deben estar prácticamente todos los módulos prefabricados eliminados". Nos quedan de 57 a 65 módulos, un total de 8 en los que estamos gestionando suelo porque son módulos que están asociados a centros en los que tenemos o bien que ampliar, o bien construir nuevos, pero estamos en proceso de gestión de suelo". Francisca Fernández ha incidido en que el compromiso de la Junta, desde que se puso en marcha el Plan de Retirada de Aulas Prefabricadas era eliminarlas para 2020. "Se está haciendo un esfuerzo ingente. 64 millones de euros son las actuaciones en infraestructuras solo asociadas al presupuesto 2017-2018 para la provincia de Almería".

Las aulas prefabricadas son un recurso necesario en el sistema educativo para hacer frente a incrementos de escolarización que no pueden ser absorbidos por los espacios definitivos del centro, así como para hacer compatible la ejecución de obras con el desarrollo de la actividad docente en aquellos casos en los que la intervención no puede realizarse por completo en periodos no lectivos. Actualmente no están previstas nuevas implantaciones de prefabricadas en los centros escolares, habiéndose producido las últimas al comienzo del curso escolar actual para atender las necesidades de escolarización o de ejecución de obras. Desde el año 2015 la Agencia Pública Andaluza de Educación está ejecutando un plan de actuaciones de obras específicamente dirigido a crear espacios que permitan la supresión de prefabricada.