El Albergue Juvenil de la empresa pública Inturjoven mantendrá su actividad como alojamiento turístico y residencia para estudiantes. Al menos de momento porque el embrollo está servido entre dos consejerías de la Junta y podría tener nuevos capítulos. Según ha podido conocer este periódico de fuentes de la empresa pública, esta mañana se ha retomado la comercialización de estancias a través de la plataforma online Booking -hasta ayer mismo no se podía reservar más allá del 19 de septiembre- y se está contactando con los estudiantes que iban a aterrizar a principios de octubre en la instalación de la calle Isla de Fuerteventura de la capital formando parte del programa de residentes universitarios a los que se había comunicado hace unos días que se buscaran otro alojamiento para este curso incluso después de abonar la fianza.

Mientras el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, reconocía esta mañana en Almería su intención de convertirlo en centro temporal de aislamiento de los inmigrantes llegados en patera en colaboración con los profesionales Cruz Roja, un proyecto para medicalizar este edificio de tres plantas y 90 habitaciones en el que iban a realizarle las pruebas de COVID-19 y pasar la cuarentena los positivos y sus contactos, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo enviaba unas directrices totalmente opuestas al Albergue Juvenil echando por tierra cualquier uso que no fuera el que actualmente tiene.

La maniobra que se estaba ultimando en silencio y que anoche hizo pública este periódico ha provocado el anuncio de movilizaciones por parte del sindicato CSIF en defensa de los derechos de la quincena de trabajadores de Inturjoven en la capital que tendrían que trasladarse a los albergues de otras provincias y esta mañana se habían pegado los primeros carteles de rechazo en diferentes puntos del barrio de El Zapillo en los que invitaban a los vecinos a movilizarse el próximo miércoles frente a la Delegación del Gobierno de la Junta en el Paseo. Sin embargo, la movilización no será necesaria porque la Consejería de Empleo ha reculado en el último minuto y, como todavía no se había cerrado la negociación con el SAS y Cruz Roja ha decidido, no cederá el Albergue para el centro de acogida de inmigrantes.

La Junta tendrá que buscar, por tanto, otra instalación de aislamiento y cuarentena en la provincia porque el aluvión de pateras en los últimos meses hace cada día más complicado el traslado en autobús de los inmigrantes que llegan hasta un ya de por sí saturado albergue juvenil de Víznar en Granada, una vez completados los trámites policiales de identificación y el examen médico en las instalaciones portuarias almerienses. Además de la oposición frontal de los trabajadores, con una edad media de cincuenta años y sueldos mileuristas, ha sido determinante el traslado reciente a estas instalaciones a espaldas del estadio Emilio Campra de las oficinas del CADE, nada menos que 411 metros cuadrados a disposición de emprendedores, con cinco técnicos y entre 14 y 18 proyectos empresariales alojados de manera gratutita en las nuevas dependencias que abarcan cuatro salas del albergue.

Tienen acceso propio a las oficinas, si bien comparten instalaciones como el hall central y la recepción, de ahí la más que presumible incompatibilidad de usos si no se realiza una nueva adaptación después del importante desembolso realizado en su traslado. La Consejería de Salud y Familias contempla su adaptación a centro de aislamiento de inmigrantes para poder cumplir con el protocolo del Ministerio del Interior de personas llegadas en patera, pero la Consejería de Empleo ha ordenado mantener su actividad como alojamiento turístico y residencia universitaria. Un pulso abierto entre dos departamentos de distinto signo político (PP y Ciudadanos), pero de un mismo gobierno autonómico.