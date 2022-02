Entrevista a un joven que ha superado un cáncer: "Mi primer pensamiento fue que me iba a morir"

Cuando uno escapa de las tinieblas de la muerte, aprende rápido a festejar la vida. Con estas palabras presento a Iker López Asensio, un almeriense de tan sólo 15 años de edad que ha vencido al cáncer. Con 9 añitos le diagnosticaron leucemia linfoplástica aguda de células dendríticas, una leucemia muy rara y complicada que muy pocas personas la padecen. Pero el nunca se rindió. Pese a las dificultades de dos largos años de tratamiento, Iker ganó la batalla al cáncer, algo que le ha hecho comprometerse más con la vida y, para dar ejemplo de ello, el pasado verano se embarcó en un viaje sin precedentes que nunca olvidará, para regalarnos valiosas lecciones de superación y a la vez hacernos conscientes del problema del cambio climático. Y es que este joven almeriense nacido en 2006 está actualmente muy comprometido con el medioambiente, es por ello y con la intención de aportar su granito de arena para mejorar el planeta, que se ha sumado al "Desafío Ártico", junto a otros siete adolescentes supervivientes del cáncer. A través de la Asociación ARGAL, Iker fue seleccionado entre otros por Rubén Olivares, para participar en este documental que fue realizado durante 20 días en Islandia. En un principio, los integrantes de la expedición tenían previsto ir también a Groenlandia, pero por culpa de un brote de COVID-19 en este territorio tuvieron que optar por cambiar el escenario a Islandia, país donde se desarrolló el "Desafío ártico". Desafío ártico (2021) es una docuserie de ocho capítulos de 70 minutos de duración cada uno, producida por Beta Films y Lapa Producciones para Canal Sur Televisión, y narrada por el actor Dani Rovira (quién también superó un cáncer pero de linfoma de Hodgkin), en el que se documenta el día a día de ocho jóvenes andaluces de entre 15 y 17 años, que se ven envueltos en una aventura en plena pandemia por la COVID-19: una expedición al Ártico; conducidos por el experto explorador Manuel Calvo Villena, y con el único objetivo de cumplir dos misiones: la primera ofrecer al mundo un verdadero ejemplo de superación y la segunda la de concienciar a la humanidad de la necesaria lucha contra el cambio climático. En el documental los mozos cuentan sus respectivas experiencias con sus enfermedades mientras pisan el hielo de Islandia, volviendo a poner a prueba sus fuerzas, al tratar de sobrevivir durante casi un mes en el lugar más frío del planeta. El primer capítulo de la serie fue emitido el lunes 7 de febrero y cada lunes veremos uno nuevo. Iker vive junto a sus padres (Silvia Asensio y Manuel López) y su hermana (Nerea López, de 19 años) en el barrio de Piedras Redondas, está estudiando 4º de la ESO y sueña con ser policía. Es un apasionado del baloncesto y el fútbol. Además, desde hace unas semanas practica el deporte que más le gusta, el boxeo, acudiendo cada tarde a entrenar al Club de Boxeo Tejedor. Está optimista más que nunca, porque está con vida, aunque acude a revisiones médicas cada año, quedándole cuatro años para el alta definitiva.

-Hola Iker. Cuando te confirman el cáncer (el 31 de octubre de 2015), ¿qué sentiste?

-Mi primer pensamiento fue que me iba a morir.

-¿Cuáles eran los principales síntomas que sufrías a causa de la leucemia? ¿Y cómo vivías tu día a día?

-Me salieron bultos por el cuerpo y tuve una anemia bestial. Sentía mucho cansancio, dolor de cabeza y sobre todo náuseas. Mi día a día era el estar encerrado en una habitación dentro del hospital. Por suerte, el Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense, cuenta con unos oncólogos pediátricos excepcionales, como lo son Francisco Lendinez Molinos y María Ángeles López Vázquez, que me ayudaron a lo largo de esta etapa.

-¿Qué es lo que más valoras ahora tras haberla superado?

-El valor de la unidad familiar, el más importante de los valores.

-¿En qué instituto estudias? ¿Y tus padres a qué se dedican?

-Estudio en el IES Alhadra de Almería. Mi madre trabaja como cocinera en la hamburguesería Boxburger de Viator y mi padre realiza la tarea de carga y descarga de camiones (de frutas y hortalizas) en la empresa CASI, en La Cañada de San Urbano.

-Hablemos de tu participación en Desafío Ártico. ¿Cómo era tu relación personal con los otros adolescentes seleccionados en la expedición, teniendo en cuenta sus distintas procedencias andaluzas: Sevilla, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga, Huelva y Cádiz? ¿Y con el resto del equipo (guías, camarógrafos, etc.)?

-Desde el primer día parecía que nos conocíamos desde toda la vida, ya que los ocho tenemos en común la superación de un cáncer. La enfermedad rompe barreras. Con el resto del equipo me llevé perfectamente, sobre todo con Manolo Calvo, un gran jefe de expedición.

"No hay que tener miedo a hablar de cáncer. Hay que ser positivo porque de todo se puede salir”

-En la expedición, ¿cómo os la apañabais para comer?

-Los guías nos calentaban agua calentita y solíamos comer comidas de olla precocinada en la tienda de campaña.

-Cuéntame qué sensaciones experimentaste cuando viste por primera vez glaciares, ballenas y focas nadando en el mar, icebergs gigantes y enormes volcanes. ¿Qué es lo que más te gustó de aquel paraíso de hielo y fuego?

-Sensaciones de asombro y emoción, no me creía que yo pudiese estar allí. Lo que más me impresionaron fueron los glaciares que son magníficos, algo único, son pura belleza de la naturaleza. Todo en aquel lugar era increíble.

-¿Cómo os desplazabais en Islandia?

-Nos desplazábamos en furgoneta, kayak y andando.

-¿Tuvisteis que practicar el alpinismo en algún momento? Si es así, ¿quién os preparó o formó adecuadamente para ello?

-Si, hicimos un poco de alpinismo. Nos prepararon los guías: Hurco, Gabi...

-¿Pasaste miedo en algún momento de la expedición?

-Nunca, siempre iba acompañado de expertos guía.

-¿Cuáles fueron los desafíos a los que tuviste que enfrentarte?

-Mi primer vuelo en avión fue un verdadero desafío para mí. También el pasar por las grietas de los glaciares y subir a ellos. Y por supuesto aprender alpinismo.

-¿Y qué es lo que más disfrutaste?

-Los momentos que vivíamos en grupo, por ejemplo: al principio del viaje cuando estuvimos 5 días en confinamiento en un hotel de Islandia; o ya en la expedición, cuando nos tocaba dormir a los ocho en la misma tienda de campaña. Lo pasábamos genial. Entre todos hemos formado una gran familia.

-¿Mantienes relación con los otros adolescentes del grupo?

-Si, tenemos un grupo de WhatsApp sobre este proyecto y todos los días nos enviamos mensajes.

-¿Qué consejos darías para cuidar el medio ambiente y ahorrar en economía?

-Ante todo reciclar, y no malgastar el agua.

-Y aprovechando que el próximo martes 15 de febrero es el Día Internacional de la lucha contra el cáncer infantil 2022, ¿qué le dirías a quienes están pasando en estos momentos por este trance?

-Que no se agobien por ello y que piensen positivamente, porque de todo se puede salir. Y que no tengan miedo a hablar del tema.

-¿Alguna otra cosa más que quieras decir?

-Quiero dar las gracias personalmente a la Asociación ARGAL por lo mucho que nos ha ayudado, tanto a mí como a mi familia.