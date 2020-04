Una "Escuela de Familia en Red" atiende las situaciones estresantes de los adolescentes con problemas de adicción

Proyecto Hombre Almería, organización dedicada a la prevención y tratamiento de personas con problemas de adicciones y a sus familias, se ha visto obligada a modificar su funcionamiento y servicios ante el coronavirus (COVID-19), adaptando su metodología para seguir las directrices del Gobierno estatal y local en base al estado de alarma.

Con el objetivo de atender a quienes demandan ayuda durante este periodo y de facilitar la continuidad del tratamiento de aquellas personas que están haciendo un programa terapéutico, los profesionales continúan trabajando más que nunca.

Actualmente se está atendiendo a más de cien personas mediante intervenciones terapéuticas diarias por videoconferencias y por teléfono. Continúan las intervenciones individuales y familiares, los grupos de autoayuda, terapias de pareja, prevención de recaídas, seminarios formativos e informativos, entrevistas diagnosticas, derivaciones a programas, etc.... Además, el centro de tratamiento ambulatorio situado en la calle Almedina, 32, sigue abierto para atender urgencias. Porque la vida no se paraliza y los procesos y vivencias continúan, así como las dificultades y el periodo de abstinencia para las personas que no estaban preparadas pueden verse agravadas a nivel tanto personal como familiar debido al confinamiento.

En este momento, más que nunca las personas usuarias ponen en práctica todo lo aprendido en su proceso terapéutico. Los usuarios y sus familias declaran como indispensable mantener sus terapias para estos días de aislamiento, donde las emociones están a flor de piel, el nivel de ansiedad e incertidumbre aumenta y la convivencia se dificulta.

Por todo esto, Proyecto Hombre, además de acompañar a sus usuarios y familias, tiende una mano al resto de familias que puedan verse en situaciones estresantes con hijos adolescentes poniendo a disposición de forma gratuita una "Escuela de Familias en Red” fomentando, desde el ámbito familiar, valores, recursos y estrategias que favorezcan la prevención de conductas de riesgo.

Es importante las recomendaciones para los padres y madres de los jóvenes de la casa, ser más flexibles, mantener una rutina, hacer ejercicio físico en casa, tener un espacio para nosotros mismos, establecer un horario, mantener la red social…Además debemos de ser más tolerantes y sensibles para una adecuada gestión de situaciones de enfado y frustración (inteligencia emocional). Es buen momento para compartir e interesarnos sobre cómo están gestionando esta situación, por los gustos y actividades de nuestros hijos e hijas y conocernos como personas desde este nuevo escenario.